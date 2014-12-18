روزانه 20 میلیون لیتر نفت سفید در کشور عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ناصر سجادی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه بازدید کرد.

دیدار با خانواده‌های معظم شهیدان نظری و رشیدپور و جلسه با کارکنان، نماینده صنف جایگاه‌داران و نماینده شرکت‌ های گازی و تقدیر از دو راننده فعال نفت‌ کش و جایگاه‌ دار نمونه استان از جمله برنامه‌هایی بود که در سفر کاری این مسئول به کرمانشاه انجام پذیرفت.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی در سفر به کرمانشاه اظهار کرد: ذخیره‌ سازی مناسب نفت سفید در کشور وجود دارد.

سجادی عرضه روزانه نفت سفید در سطح کشور را 20 میلیون لیتر عنوان کرد و متذکر شد: ذخیره‌سازی انجام گرفته برای زمستان کافی است.

وی از برنامه‌ ریزی شرکت نفت برای فصل سرما بر مبنای در پیش بودن زمستان سخت خبر داد و گفت: روزانه 100 میلیون لیتر نفت گاز در سطح کشور توزیع می‌شود.

این مسئول تصریح کرد: در صورت وجود متقاضی برای توسعه جایگاه‌های CNG، آماده ارائه مجوز جایگاه در مناطق مورد نیاز هستیم.

