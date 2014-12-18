1200 فوتبالیست در لیگهای فوتبال ورامین به رقابت پرداختند

به گزارش خبرنگار مهر، آزمان کادری پیش ازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار داشت: لیگ های فوتبال در رده های سنی بزرگسالان، جوانان، نوجوانان و نونهالان با حضور مجموع ۴۰ تیم و هزار و ۲۰۰ بازیکن از تابستان سالجاری آغاز شد که حضور این تعداد ورزشکار در کنار بازیکنان حاضر در لیگ های مختلف فوتبال توابع استان در رده های مختلف سنی و همچنین فوتبال مدارس نشان دهنده اهمیت و علاقه زیاد نسل پویای شهرستان به فعالیت در این رشته ورزشی است.

وی ادامه داد: این ظرفیت عظیم توجه بیشتر مسئولین شهرستان به ورزش و ایجاد زیر ساخت های مناسب جهت حصول پیشرفتهای هر چه بیشتر در رشته های مختلف ورزشی به ویژه فوتبال را می طلبد.

این مسئول افزود: از نکات قابل توجه در سالجاری برگزاری لیگ نونهالان برای اولین بار در ورامین است که با حضور ۱۴ تیم از شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا در استادیوم تختی برگزار شد که در پایان تیم شمیم سازان به عنوان قهرمانی دست یافت.

رئیس هیات فوتبال ورامین ادامه داد: رقابت های لیگ بزرگسالان نیز از ۲۶ مردادماه و با حضور جمعی از مسئولان، فعالان و علاقمندان ورزش بطور رسمی آغاز شد و طی آن بهترین بازیکنان حال حاضر منطقه، رقابتی سخت و دشوار را برای کسب مقام قهرمانی و دستیابی به مسابقات توابع استان تهران آغاز کردند.

کادری بیان کرد: خوشبختانه امسال از نظر فرهنگی شرایط بهتری را پشت سر گذاشتیم و امیدواریم این روند طی سالهای آینده نیز استمرار یافته و شاهد یک فرهنگ ورزشی مناسب و درخور شان دیار ۱۵ خرداد باشیم.

لازم به ذکر است؛ تیم های ستاره کارخانه قند در رده سنی بزرگسالان، ارزش در لیگ جوانان و آریا نوین در لیگ نوجوانان موفق به کسب مقام قهرمانی شدند.