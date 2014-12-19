میدان امیرچخماق یزد مکان مناسبی برای دفن شهدا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه دفن شهدای گمنام در میدان امیرچخماق یزد که طبق اعلام، فردا شنبه 28 آذرماه انجام خواهد شد، مسئولان میراث فرهنگی استان یزد هنوز با اجرایی شدن این طرح مخالف هستند.

محمدمهدی شرافت مدیرکل میراث فرهنگی یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: این درخواستی بود که سابقاً نیز داده شده بود ولی استاندار قدیم یزد با آن مخالف بود تا اینکه اکنون دوباره مطرح شده و ما نیز به چند دلیل مخالفت خود را اعلام کرده‌ایم.

شرافت در تشریح دلایل مخالفت میراث فرهنگی یزد با این طرح گفت: یک دلیل این است که میدان امیرچخماق یک «مجموعه تاریخی» است که در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده و بر اساس قوانین حاکم، امکان دفن در مجموعه‌های تاریخی وجود ندارد اما هنوز کارهای این مجموعه تاریخی نیز در حال انجام است حتی احتمال دارد که نیاز به حفاری‌های مجدد در میدان برای انجام پژوهش‌های میراثی باشد.

تکیه امیرچخماق نیازمند نجات‌بخشی است

وی افزود: دلیل دیگر این است که تکیه امیرچخماق یزد به علت نشست بخشی از مجموعه نیاز به نجات‌بخشی دارد. طرح نجات‌بخشی آن از 2 سال پیش شروع شده ولی احتمال ریزش یکی از مناره‌های آن وجود دارد باید این مناره نیز استحکام‌بندی شود این مشکل به صورت جدی وجود دارد و تایید شده ولی هنوز راه‌حل این مشکل در دست مطالعه است. تزریق بتن و تقویت بستر مجموعه باید در دستور کار قرار گیرد. بنابراین نمی‌توان شهدا را در این مجموعه که کارهای آن هنوز تکمیل نشده، دفن کرد.

شرافت با تاکید بر اینکه اداره میراث فرهنگی یزد دلایل تخصصی مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده است، گفت: به‌رغم اینکه علاقه‌مند هستیم بافت تاریخی و ارزشمند یزد با حضور شهدا بیش از پیش ارزش و معنویت پیدا کند اما پیشنهاد داده‌ایم تا این اقدام کمی به تعویق بیفتد و برای آن یک کمیته کاری، تشکیل شود تا بهترین مکان را برای این اقدام در نظر بگیریم.

مکان‌های پیشنهادی میراث فرهنگی یزد برای دفن شهدا

وی با اشاره به چند مکان پیشنهاد شده برای این طرح از سوی میراث فرهنگی ادامه داد: پیشنهاد داده‌ایم که شهدا در مجموعه شاهزاده فاضل نزدیک بازار با همکاری اصناف دفن شوند. گزینه پیشنهادی دیگر، فضای مخصوصی در امامزاده سیدجعفر است. غیر از آن می‌توان مکان دیگری را برای این موضوع در نظر گرفت که حتی اداره میراث فرهنگی یزد می‌تواند برای آن جایگاه مخصوصی را نیز پیش‌بینی کند.

شرافت ادامه داد: ما با اصل موضوع مخالف نیستیم ولی معتقدیم که اگر این شهدا در محوطه بزرگی که مردم برای تفریح و گردش به آن مراجعه می‌کنند، دفن شوند و مزار آنها در حد معمولی و فقط یک سنگ قبر باشد، این مکان محل عبور و مرور مردم خواهد شد که این موضوع در شأن شهدا نیست پس باید برای آنها نمادی در نظر بگیریم که نصب چنین نمادی مخالف ضوابط میراث فرهنگی است. نگران این هستیم که این اقدام موجب توهین به آنها شود، بنابراین مخالفت خود را به صورت کتبی نیز اعلام کرده‌ایم.

به گزارش مهر، میدان امیرچخماق یکی از مهمترین میادین تاریخی شهر یزد است که به عنوان مهمترین میدان گردشگری با تعداد بالای افراد و گردشگران شناخته می‌شود. در این میدان تاریخی تکیه امیرچخماق وجود دارد که در ایام ماه محرم مراسم ویژه‌ای نیز در این میدان برای عزاداری امام حسین (ع) برپا می‌شود.