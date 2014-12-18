۲۰۰۰ کیلومتر از راه های خراسان رضوی در وضعیت بحرانی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اخوان عبداللهیان در نشست خبری شورای حمل ونقل خراسان رضوی که ظهر امروز در محل اداره کل راه و شهرسازی برگزار شد با اشاره به دیدار با امام جمعه مشهد گفت: تاکیدات آیت الله علم الهدی بر امور فرهنگی بود و ما نیز بر این موضوع تاکید داریم که حال و هوای مسافران علی الخصوص در فرودگاه معنوی باشد.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در خصوص استفاده ازRCC در سطح راه های استان، بیان کرد: مطالعات لازم در خصوص استفاده از بتن در آسفالت در دست انجام بوده و در شرکت سیمان شرق نیز به صورت آزمایشی در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه استفاده از فناوری های نوین در آسفالت اجتناب ناپذیر است، ادامه داد: استفاده از فناوریه ای نوین نیازمند تجهیز منابع و آموزش نیروهای انسانی است که برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.

مدیر کل راه وشهرسازی خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد: امید داریم در سال ۹۴ در محور خواف-رشتخوار از این فناوری استفاده کنیم.

وی همچنین اعلام کرد: برای بزرگراه حرم تا حرم ۱۵ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۴ پیش بینی شده است که امیدواریم تصویب و ابلاغ شود تا بتوانیم این پروژه را مدیریت کنیم.

اخوان با بیان اینکه این طرح نیازمند حضور سرمایه گذاران است، تصریح کرد: مطالعات حدود ۸۰ کیلومتر از مسیر انجام شده است و قصد داریم در مرحله اول مسیر مشهد – نیشابورد را عملیاتی کنیم و در سایر مسیر نیز در مراحل بعد پس از مطالعات عملیات اجرایی را شروع نماییم.

ابلاغ بودجه خدمات زیربنایی گلبهار تا یک ماه آینده

مدیر کل راه وشهرسازی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: نظارت راه ها به مراتب از حوزه شهری مهم تر است چرا که امکان بازگشت وجود ندارد لذا در چند مرحله عملیات نظارت انجام می شود و در صورت بروز مشکل پیمانکار موظف است نسبت به ترمیم ورفع نقص اقدام نماید.

وی با اعلام اینکه در سال های گذشته در نگهداری از راه ها کوتاهی شده است افزود: اینکه ۱۰تا ۲۰ سال بگذرد و نگهداری مناسبی از راه ها صورت نگیرد باعث می شود امروز ۲ هزار کیلومتر از مجموع ۲۰ هزار کیلومتر راه استان در وضعیت بحرانی قرار گیرند.

اخوان با بیان اینکه اولویت اول ما بازسازی و بهسازی راه ها است اذعان کرد: در سال ۹۳ تا این لحظه در بحث ترمیم و نگهداری در ۸۷۰ کیلومتر از مسیرها پروژه آسفالت محافظتی کار شده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۳ بالغ بر ۱۰۵ کیلومتر احداث آسفالت و ۱۳۰ کیلومتر احداث راه روستایی اجرا شده است و هدف گذاری ما تا پایان سال احداث ۲۰۰ کیلومتر راه می باشد.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی درخصوص خدمات عمومی در گلبهار نیز عنوان کرد: با هماهنگی های انجام شده در یک ماه آینده بخش اعظم خدمات زیربنایی ابلاع شده و طبق اولویت بندی ابتدا به واحدهایی که شبکه های آنها اجرا شده است انشعابات داده می شوند.

افزایش ظرفیت راه آهن به میزان ۳۷۵۰۰ نفر ویژه دهه اخر صفر

مدیر کل راه آهن خراسان رضوی در این جلسه با بیان اینکه حمل ونقل کالا به نسبت سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته است گفت: در حوزه حمل بار در ۸ ماهه اول سال بالغ بر ۳۸۰۰ هزار تن کالا توسط خطوط ریلی جابجا شده که ۴۵ درصد حمل و نقل بین المللی و ۵۵ درصد حمل ونقل داخلی بوده است.

محمد هادی ضیایی مهر ادامه داد: در بخش بین المللی یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن به آسیای میانه حمل شده که رشد ۷۱ درصد را شاهد بوده ایم و از این مقدر ۷۰۵ هزار تن از مرز سرخس صادر شده و ۵۰ درصد آن از گمرک مشهد ترخیص شده است.

وی بیان کرد: در مقطعی با مشکل واگن مواجه بودیم که با پیگیری های انجام شده و ارایه تشویقات وتسهیلات و همچنین جلسات مشترک با کشور ترکمنستان این معضل رفع و الان مازاد واگن نیز داریم.

مدیر کل راه آهن خراسان رضوی در خصوص تاخیرات اخیر قطارهای خط مشهد – تهران گفت: یک خط از مسیر تهران به مشهد بنا به درخواست فرماندار و مسئولین جوین به منظور ایجاد زیرگذر باید به مدت ۳۶ روز مسدود می شد که با تلاش همه مسئولین مربوطه و پیگیری سازمان این پروژه در ۲۹ روز به اتمام رسید و ۷ روز زودتر مسیر باز شد.

وی در خصوص اقدامات لازم برای جابجایی مسافر در دهه آخر صفر عنوان کرد: در حال حاضر با ۸۰ رام ظرفیت جابجایی ۳۸ هزار نفر را داریم و با افزایش ۶۰ رام دیگر در این ایام، افزایش ظرفیت به میزان ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر دیگر پیش بینی شده است.

شرکت های که خدمات پایین ارایه کرده اند از خط خارج می شوند

ضیایی مهر ادامه داد: از این تعداد ۶۵ درصد ظرفیت برای حمل مسافر و هیات مذهبی به خارج از استان و ۳۵ درصد برای انقتال مسافرین در داخل استان در نظر گرفته شده است.

وی درخصوص توسعه نمازخانه های ایستگاه ها اظهار کرد: برنامه توسعه و بازسازی نمازخانه ها در دستور کار است و در ۶ ایستگاه جدید نیز در حال ساخت نمازخانه هستیم.

مدیر کل راه آهن خراسان رضوی با اعلام اینکه عمر ناوگان ریلی ۲۹ سال است اذعان کرد: بخش عمده ناوگان نیازمند بازسازی بوده که بخشی از آن انجام شده و بخشی دیگری نیز در دستور کار است.

وی در خصوص خدمات داخل کوپه ها اعلام کرد: به شرکت های مسافربری در خصوص افزایش سطح خدمات دستوراتی ابلاغ شده است و آن دسته از شرکت ها که سطح پایینی داشتند را نیز از خط خارج کرده ایم.