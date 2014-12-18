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۲۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۴۳

حکم اعدام برای 54 نظامی نیجریه ای به جرم فرار از جنگ با بوکو حرام

حکم اعدام برای 54 نظامی نیجریه ای به جرم فرار از جنگ با بوکو حرام

یک دادگاه نظامی در نیجریه 54 نظامی ارتش این کشور را به جرم خودداری از جنگ با شبه نظامیان بوکو حرام به اعدام محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شماری از نظامیان نیجریه ای به دلیل کوتاهی در انجام وظایف خود در عملیات ارتش علیه شبه نظامیان بوکو حرام محاکمه شدند. بر این اساس دادگاهی نظامی در نیجریه 54 نفر از این نظامیان را به جرم تمرد و بزدلی به اعدام محکوم کرده است.

این نظامیان که متهم به خودداری از شرکت در عملیات نظامی و جنگ با شورشیان هستند، به جوخه اعدام سپرده می شوند. این دادگاه همچنین 5 نظامی دیگر را از اتهاماتشان تبرئه کرد. پیشتر در ماه سپتامبر نیز 12 نظامی نیجریه ای به اتهاماتی مشابه محاکمه و به اعدام محکوم شده اند.

نظامیان نیجریه ای همواره از کمبود تجهیزات و مواد غذایی در صحنه های نبرد با شورشیان شکایت دارند. مقامات ارتش برتری نظامی و تجهیزاتی بوکو حرام را دلیل اصلی ناتوانی خود در مقابله با این گروه عنوان می کنند.

گفتنی است بوکو حرام پس از اشغال شماری از شهرها و روستاهای نیجریه در مرز این کشور با کامرون در ماه آگوست اعلام خلافت کرده است. هر چند ارتش توانسته طی هفته های اخیر بخش هایی از این مناطق را بازپس گیرد اما فعالیت های شورشیان در مناطق اشغالی ادامه دارد.

کد مطلب 2445940

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