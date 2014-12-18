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۲۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۱۷

زندی:

روند احداث پل سردآبرود تسریع شود

روند احداث پل سردآبرود تسریع شود

چالوس- فرماندار شهرستان چالوس از روند اجرائي احداث پل سردآبرود اين شهرستان انتقاد كرد و خواستار تسريع در اجراي اين پروژه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر زندي، در هشمين شوراي اداري اين شهرستان كه ظهر پنجشنبه برگزار شد با اشاره به اهتمام وي‍ژه در آزادسازي و برخورد با تصرفات به منابع طبيعي گفت: فقط امسال توسط منابع طبيعي شهرستان با همت دستگاه قضايي و دادستاني محترم 80 هكتار اراضي تصرفي آزاد شده و همچنين بر اساس احكام قضائي نيز 23 هزار مترمربع اراضي منابع طبيعي آزادسازي صورت گرفته است.

وی افزود: در برخورد با تصرفات و مقابله با زمين خواري نيازمند اراده جمعي مي طلبد و همه دستگاه ها در اين خصوص اهتمام داشته باشند.

فرماندار چالوس در بخش ديگر با اشاره به برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز خاطرنشان كرد: در مقوله ساخت و ساز بايد به قانونمندي تاكيد داشت و همت هم دستگاه اجرائي و هم همت دستگاه قضائي را انتظار دارد كه خوشبختانه در شهرستان چالوس اين وحدت رويه وجود دارد.

وي در ادامه با انتقاد از اجراي پروژه پل سردآبرود در شهرستان چالوس گفت: متاسفانه اجراي اين پروژه بعلت تاخير به تاريخ پيوسته است.

وي افزود: اجراي اين پروژه نبايد متوقف شود چراكه امروز اين پروژه تبديل به مطالبه مردم شده و در اين خصوص راه و شهرسازي بايستي نسبت به تملك اراضي اقدام کنند.

فرماندار چالوس همچنين با اشاره به سفر وزير نيرو به اين شهرستان در روزهاي گذشته اظهار داشت:طرح آبرساني جامع نوشهر و چالوس با دستور وزير محترم بزودي آغاز خواهد شد و در برنامه هاي بلند مدت مشكل آبرساني اين دو شهرستان برطرف خواهد شد.

کد مطلب 2445945

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