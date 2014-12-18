روند احداث پل سردآبرود تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر زندي، در هشمين شوراي اداري اين شهرستان كه ظهر پنجشنبه برگزار شد با اشاره به اهتمام وي‍ژه در آزادسازي و برخورد با تصرفات به منابع طبيعي گفت: فقط امسال توسط منابع طبيعي شهرستان با همت دستگاه قضايي و دادستاني محترم 80 هكتار اراضي تصرفي آزاد شده و همچنين بر اساس احكام قضائي نيز 23 هزار مترمربع اراضي منابع طبيعي آزادسازي صورت گرفته است.

وی افزود: در برخورد با تصرفات و مقابله با زمين خواري نيازمند اراده جمعي مي طلبد و همه دستگاه ها در اين خصوص اهتمام داشته باشند.

فرماندار چالوس در بخش ديگر با اشاره به برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز خاطرنشان كرد: در مقوله ساخت و ساز بايد به قانونمندي تاكيد داشت و همت هم دستگاه اجرائي و هم همت دستگاه قضائي را انتظار دارد كه خوشبختانه در شهرستان چالوس اين وحدت رويه وجود دارد.

وي در ادامه با انتقاد از اجراي پروژه پل سردآبرود در شهرستان چالوس گفت: متاسفانه اجراي اين پروژه بعلت تاخير به تاريخ پيوسته است.

وي افزود: اجراي اين پروژه نبايد متوقف شود چراكه امروز اين پروژه تبديل به مطالبه مردم شده و در اين خصوص راه و شهرسازي بايستي نسبت به تملك اراضي اقدام کنند.

فرماندار چالوس همچنين با اشاره به سفر وزير نيرو به اين شهرستان در روزهاي گذشته اظهار داشت:طرح آبرساني جامع نوشهر و چالوس با دستور وزير محترم بزودي آغاز خواهد شد و در برنامه هاي بلند مدت مشكل آبرساني اين دو شهرستان برطرف خواهد شد.