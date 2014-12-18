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۲۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۰۵

برگزیده عکس های خبری ۲۷ آذر ۹۳

برگزیده عکس های خبری ۲۷ آذر ۹۳

بهبود روابط کوبا و امریکا، آلودگی چین، اعتراض همیشگی مردم امریکا به نژاد پرستی و سقوط ارزش پول روسیه سوژه هایی است برای تماشای عکس های خبری امروز.

عکس خبری 27 آذر

مردم پاکستان به یاد قربانیان حمله طالبان به مدرسه ای در کشمیر گردهم آمده و شمع روشن می کنند.

عکس خبری 27 آذر

جاسوس آمریکایی پس از ۵ سال زندان در کوبا، سرانجام در ازای آزادی سه کوبایی آزاد شد.

عکس خبری 27 آذر

سربازان چینی در دمای ۳۰ درجه زیر صفر مشغول رژه نظامی هستند.

عکس خبری 27 آذر

پزشک سرالئونی در یکی از بیمارستان های این کشور در حال فراگیری پوشیدن لباس ضدابولا است.

عکس خبری 27 آذر

پلیس آمریکا خانه به خانه در جستجوی سرباز آمریکایی است که چند روز گذشته اقدام به تیراندازی به مردم کرد.

عکس خبری 27 آذر

اعتراض وکلای آمریکایی به پلیس این کشور.

عکس خبری 27 آذر

ارزش روبل روسیه این روزها شاهد کاهش شدیدی است.

عکس خبری 27 آذر

یک شهروند کوبایی نطق رئیس جمهور این کشور در رابطه با بهبود روابط با آمریکا را تماشا می کند.

عکس خبری 27 آذر

آلوددگی چین این روزها شهروندان را مجبور به استفاده از ماسک دهان کرده است.

کد مطلب 2445959

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