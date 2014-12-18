برگزیده عکس های خبری ۲۷ آذر ۹۳

مردم پاکستان به یاد قربانیان حمله طالبان به مدرسه ای در کشمیر گردهم آمده و شمع روشن می کنند.

جاسوس آمریکایی پس از ۵ سال زندان در کوبا، سرانجام در ازای آزادی سه کوبایی آزاد شد.

سربازان چینی در دمای ۳۰ درجه زیر صفر مشغول رژه نظامی هستند.

پزشک سرالئونی در یکی از بیمارستان های این کشور در حال فراگیری پوشیدن لباس ضدابولا است.

پلیس آمریکا خانه به خانه در جستجوی سرباز آمریکایی است که چند روز گذشته اقدام به تیراندازی به مردم کرد.

اعتراض وکلای آمریکایی به پلیس این کشور.

ارزش روبل روسیه این روزها شاهد کاهش شدیدی است.

یک شهروند کوبایی نطق رئیس جمهور این کشور در رابطه با بهبود روابط با آمریکا را تماشا می کند.

آلوددگی چین این روزها شهروندان را مجبور به استفاده از ماسک دهان کرده است.