محصولات یادواره شهدای دانشجوی فارس در بخش های مختلف عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل قزلسفلی ظهر پنجشنبه در اولین کنگره سرداران و 380 شهید دانشجوی استان فارس تاکید کرد: یادواره سرداران و 380 شهید دانشجوی استان فارس در راستای کنگره ملی شهدای دانشجو از مرداد ماه با برپایی دبیرخانه در شیراز آغاز به کار کرد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه های داخلی و برگزاری جلسه با فرمانده سپاه فجر فارس ادامه داد: دبیرخانه این یادواره با تدابیر فرمانده سپاه فجر استان فارس در 11 کمیته مجزا و مختلف آغاز به کار کرد.

مسئول بسیج دانشجویی استان فارس افزود: برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی شهدای دانشجو استان در چهار رشته تیراندازی، فوتسال، تنیس روی میز و تکواندو، دیدار از 270 خانواده شهید با حضور مسئولان دانشگاه های شیراز، جمع آوری آثار شهدای دانشجو استان فارس با اعزام 61 گروه‌های دانشجویی به منزل شهدا، جلسه های مستمر با روسا و معاونین فرهنگی دانشگاه ها، راه اندازی سامانه، سایت و نشریه هم کلاسی آسمانی، برگزاری 27 یادواره دانشگاهی در راستای کنگره شهدای دانشجو استان بخشی از اقدامات قبل از برگزاری کنگره سرداران و 380 شهید دانشجوی بود.