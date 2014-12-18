خبرگزاری مهر استان سمنان در دومین همایش وقف و رسانه تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجلیل از اصحاب رسانه برگزیده حوزه وقف ظهر پنجشنبه در محل آستان مقدسه امامزاده یحیی (ع) برگزار و در این راستا "خبرگزاری مهر" به عنوان رسانه برگزیده در حوزه ترویج سنت حسنه وقف معرفی و با اهداء لوح سپاس از محمد حسن مقدم نیا به عنوان مسئول و اعظم سالار به عنوان خبرنگار این خبرگزاری تجلیل شد.

در بخشی از این لوح تقدیر با تاکید بر اینکه وقف به عنوان سنت نیکوی نبوی و علوی در جامعه اسلامی ما دارای پیشینه ای درخشان است، آمده است: میراث ماندگار وقف، ارتباطی عمیقی با اندیشه های ناب دینی و انسانی دارد.

یقینا ترویج و تبلیغ فرهنگ غنی وقف می تواند به ماندگاری اندیشه های بشری و الهی انسان کمک کند و حیات او را جاودانه سازد.

بی تردید امروزه نیز تبیین آن میراث عظیم، با تدبیر وهمت بلند همه خادمان و دلسوزان خصوصا در رسانه های جمعی می تواند جامعه ای سرشار از معنویت، شکوه و پیشرفت را برای آیندگان به ارمغان آورد.

بدینوسیله در "دومین همایش وقف و رسانه استان سمنان" از تلاش های ارزنده و خدمات شایسته جنابعالی در عرصه فرهنگ سازی و روشنگری اذهان عمومی نسبت به آثار و برکات سنت حسنه وقف تجلیل و قدردانی به عمل می آید.