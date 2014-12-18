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۲۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۷:۴۳

خبرگزاری مهر استان سمنان در دومین همایش وقف و رسانه تجلیل شد

خبرگزاری مهر استان سمنان در دومین همایش وقف و رسانه تجلیل شد

سمنان - در دومین همایش وقف و رسانه استان سمنان از " خبرگزاری مهر" در راستای اهتمام بر ترویج سنت حسنه وقف تقدیر بعمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر،  آئین تجلیل از اصحاب رسانه برگزیده حوزه وقف ظهر پنجشنبه در محل آستان مقدسه امامزاده یحیی (ع) برگزار و در این راستا "خبرگزاری مهر" به عنوان رسانه برگزیده در حوزه ترویج سنت حسنه وقف معرفی و با اهداء لوح سپاس از محمد حسن مقدم نیا به عنوان مسئول و اعظم سالار به عنوان خبرنگار این خبرگزاری تجلیل شد.

در بخشی از این لوح تقدیر با تاکید بر اینکه وقف به عنوان سنت نیکوی نبوی و علوی در جامعه اسلامی ما دارای پیشینه ای درخشان است، آمده است: میراث ماندگار وقف، ارتباطی عمیقی با اندیشه های ناب دینی و انسانی دارد.

یقینا ترویج و تبلیغ فرهنگ غنی وقف می تواند به ماندگاری اندیشه های بشری و الهی انسان کمک کند و حیات او را جاودانه سازد.

بی تردید امروزه نیز تبیین آن میراث عظیم، با تدبیر وهمت بلند همه خادمان و دلسوزان خصوصا در رسانه های جمعی می تواند جامعه ای سرشار از معنویت، شکوه و پیشرفت را برای آیندگان به ارمغان آورد.

بدینوسیله در "دومین همایش وقف و رسانه استان سمنان" از تلاش های ارزنده و خدمات شایسته جنابعالی در عرصه فرهنگ سازی و روشنگری اذهان عمومی نسبت به آثار و برکات سنت حسنه وقف تجلیل و قدردانی به عمل می آید.

کد مطلب 2446017

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