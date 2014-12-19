به گزارش خبرگزاری مهر، احسان‌الله حجتی، دبیر ستاد دائمی گرامیداشت پیامبر اعظم(ص) با اعلام این خبر افزود: این مراسم هر ساله در سالروز رحلت جانسوز خاتم‌الانبیاء در ۲۸ ماه صفر، با هدف ایجاد بستر مناسب برای رشد معنوی و تعظیم شعائر اسلامی و ادای احترام به مقام شامخ و ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) برگزار می‌شود؛ امسال نیز با تلاش اعضای ستاد گرامیداشت ‌پیامبر اعظم(ص) در سراسر ایران، در پی برگزاری مراسمی پرشکوه‌تر از سال‌های گذشته هستیم و در این خصوص از هماهنگی نهادها و سازمان‌های مختلف در سراسر کشور بهره‌ گرفته‌ایم.

دبیر ستاد دائمی گرامیداشت پیامبر (ص) در ادامه با اشاره به ارتباط پی‌درپی با ستادهای استانی در سراسر کشور عنوان کرد:‌ امسال به منظور رفع نیازها و دریافت گزارش‌ فعالیت‌ها و جلسات، با اعضای ستادهای استانی ارتباط گرفتیم و سعی کردیم با نیازسنجی مناسب،‌ بستری مساعد را برای برگزاری هرچه بهتر مراسم فراهم آوریم.

حجتی تصریح کرد:‌ در نهمین سال از برگزاری مراسم قرائت زیارتنامه حضرت رسول(ص)، کتابچه زیارت‌نامه چاپ و به استان‌ها ارسال شد و همچنین با هماهنگی سازمان‌ها، ادارات و نهادهای گوناگون، به صورت گسترده‌تر نسبت به سال‌های گذشته این مراسم برگزار خواهد شد.

مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی با اشاره به همکاری سازمان ها و نهادهای فرهنگی سراسر کشور با ستاد گرامیداشت پیامبر اعظم(ص) اظهار داشت: دفاتر نمایندگی ولی فقیه در استان‌ها، وزارت کشور، استانداری‌های کشور، سازمان صدا و سیما، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بسیج وزارتخانه‌ها و ادارات، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، سازمان عقیدتی – سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سازمان اوقاف و امور خیریه، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و مرکز رسیدگی به امور مساجد، اماکن و مراکز زیارتی و فرهنگی در شهر تهران از جمله سازمان‌هایی هستند که در زمینه برگزاری هر چه باشکوه‌تر این مراسم نقش برجسته‏ای ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای تحقق این مراسم عبادی گفت:‌ ستاد دائمی گرامی‌داشت پیامبر اعظم (ص) به نمایندگی از تمامی سازمان‌های فرهنگی عضو، همه مردم خداجوی و مسلمان را به حضور در این مراسم معنوی و کمال آفرین دعوت می‌‌کند.