به گزارش خبرگزاری مهر، احسانالله حجتی، دبیر ستاد دائمی گرامیداشت پیامبر اعظم(ص) با اعلام این خبر افزود: این مراسم هر ساله در سالروز رحلت جانسوز خاتمالانبیاء در ۲۸ ماه صفر، با هدف ایجاد بستر مناسب برای رشد معنوی و تعظیم شعائر اسلامی و ادای احترام به مقام شامخ و ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) برگزار میشود؛ امسال نیز با تلاش اعضای ستاد گرامیداشت پیامبر اعظم(ص) در سراسر ایران، در پی برگزاری مراسمی پرشکوهتر از سالهای گذشته هستیم و در این خصوص از هماهنگی نهادها و سازمانهای مختلف در سراسر کشور بهره گرفتهایم.
دبیر ستاد دائمی گرامیداشت پیامبر (ص) در ادامه با اشاره به ارتباط پیدرپی با ستادهای استانی در سراسر کشور عنوان کرد: امسال به منظور رفع نیازها و دریافت گزارش فعالیتها و جلسات، با اعضای ستادهای استانی ارتباط گرفتیم و سعی کردیم با نیازسنجی مناسب، بستری مساعد را برای برگزاری هرچه بهتر مراسم فراهم آوریم.
حجتی تصریح کرد: در نهمین سال از برگزاری مراسم قرائت زیارتنامه حضرت رسول(ص)، کتابچه زیارتنامه چاپ و به استانها ارسال شد و همچنین با هماهنگی سازمانها، ادارات و نهادهای گوناگون، به صورت گستردهتر نسبت به سالهای گذشته این مراسم برگزار خواهد شد.
مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاعرسانی با اشاره به همکاری سازمان ها و نهادهای فرهنگی سراسر کشور با ستاد گرامیداشت پیامبر اعظم(ص) اظهار داشت: دفاتر نمایندگی ولی فقیه در استانها، وزارت کشور، استانداریهای کشور، سازمان صدا و سیما، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بسیج وزارتخانهها و ادارات، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، سازمان عقیدتی – سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سازمان اوقاف و امور خیریه، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و مرکز رسیدگی به امور مساجد، اماکن و مراکز زیارتی و فرهنگی در شهر تهران از جمله سازمانهایی هستند که در زمینه برگزاری هر چه باشکوهتر این مراسم نقش برجستهای ایفا میکنند.
وی با اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای تحقق این مراسم عبادی گفت: ستاد دائمی گرامیداشت پیامبر اعظم (ص) به نمایندگی از تمامی سازمانهای فرهنگی عضو، همه مردم خداجوی و مسلمان را به حضور در این مراسم معنوی و کمال آفرین دعوت میکند.
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