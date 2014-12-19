تیم فوتبال پاس همدان بازی بابرنامه ای انجام داد/کوتاهی داور در حق پاس

داوود مهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه دیدار بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم، اظهار داشت: تیم فوتبال پارسه تهران واقعا تیم بسیار خوبی بود و در چند هفته گذشته از لیگ دسته اول تا به امروز پارسه تهران از بهترین تیم هایی بود که مقابل پاس بازی کرد.

وی با بیان اینکه از قبل هم به خوبی می دانستیم که دیدار آسانی برابر این تیم نخواهیم داشت اما بازیکنان تیم نمایش خوبی داشتند، افزود: هر دو تیم فوتبال زیبا و با برنامه ای انجام دادند.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به ناهماهنگی در خط دفاعی پاس گفت: در دیدار برابر پارسه تهران یکی از بهترین دفاع های تیم محسن حمیدی را به دلیل محرومیت در اختیار نداشتیم و در نیمه دوم نیز نادر هوشیار را هم به علت مصدومیت از دست دادیم.

مهابادی عنوان کرد: تمام این عوامل دست به دست هم داد تا شاهد ناهماهنگی هایی در خط دفاعی پاس باشیم بطوریکه در دیدار برابر پارسه مجبور شدیم از هافبک هایمان در خط دفاعی استفاده کنیم.

وی با اشاره به واکنش های خوب دروازه بان پاس در دیدار برابر پارسه بیان کرد: در بازی های گذشته کمتر تیمی توانسته بود تا این اندازه به پاس فشار وارد کند و توبی سمت دروازه ما نیامده بود تا دروازه بان ما خود را نشان دهد.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان یادآور شد: بالاخره در یک بازی هم باید دروازه بان به تیم کمک کند و در نتیجه تاثیرگذار باشد که خدا را شکر در دیدار برابر پارسه تهران روز دروازه بان ما بود و واکنش های زیبایی را به نمایش گذاشت.

مهابادی با بیان اینکه داور در حق پاس کوتاهی کرد، گفت: تیم حریف بازی بسیار خشنی را انجام داد و داور نیز با بازیکنان پارسه تهران بسیار مهربان بود و در نیمه اول نیز همه دیدند که خطای ۱۰۰ در صد ما را بر روی مجتبی محبوب مجاز گرفته نشد.

وی با بیان اینکه در نیمه دوم داور نصف بیشتر خطاهایی را که بر روی بازیکنان ما انجام دادند را نگرفت، گفت: در نیمه اول در یک صحنه بازیکن پارسه بدون توپ سیدجمال معصومی بازیکن پاس را نقشه بر زمین کرد که باید بازیکن این تیم را از زمین بازی اخراج می کرد که تنها به یک کارت زرد بسنده کرد.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به شش دقیقه وقت اضافه نیمه دوم بیان کرد: اصلا فکر نمی کنم که این دیدار شش دقیقه وقت اضافه داشت و بعد از آن نیز چند دقیقه دیگر وقت اضافه برای این شش دقیقه گرفت که در جمع هشت دقیقه و ۳۰ ثانیه وقت اضافه گرفته شد.

وی با اشاره به استرس بازیکنان پاس گفت: بازیکنان تیم به علت اتفاقات هفته های گذشته استرس نتیجه گیری دارند و ناخود آگاه تیم وقتی جلو می افتد عقب نشینی می کند که در نیم فصل دوم باید بر روی این موضوع برنامه ریزی شود.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان یادآور شد: تیم حریف رو به توپ های هوایی آورد و از هر کجای زمین توپ را بر روی دروازه ما می فرستادند که در این زمان بازیکنان باید بتوانند از توپ های برگشتی نهایت استفاده را ببرند و در ضد حملات بهتر عمل کنند.

مهابادی با تشکر از هواداران و مردم همدان بیان کرد: دست هواداران و مردم همدان را می بوسم که در بازی با پارسه تهران تا لحظات پایانی تیم را تشویق کردند و با حضور خود باعث دلگرمی بازیکنان شدند.

وی گفت: همچنین حضور استادار همدان در ورزشگاه نیز که همیشه حامی پاس بوده اند انگیزه و روحیه بالایی را به تک تک اعضای باشگاه داد که باید از حضور استاندار در این بازی تشکر کنم.