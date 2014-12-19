انجمن سینمای جوان با کاهش حمایت روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ایل بیگی در جمع خبرنگاران افزود: اگر اعتبار مورد نیاز امسال که در تفاهم نامه به امضا رسیده است کامل پرداخت شود مشکلی نداریم و تا کنون تنها 55 درصد از این میزان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه این انجمن در زمینه حمایت از تولیدات در مضیغه قرار دارد و در انجمن باید حمایت پس از تولیدات هم وجود داشته باشد، ابراز کرد: موتور تولید فیلم در کشور به راه افتاده بود که به یکباره با کاهش حمایت مواجه شدیم.

ایل بیگی با اشاره به فعالیت های انجمن تصریح کرد: در انجمن در زمینه حمایت پس از تولید، تولیدات بررسی شده و اگر خوب باشند با سازنده آن توافقات لازم انجام می شود.

وی با اشاره به جشنواره های فیلم ابراز کرد با توجه به اینکه فیلم سازی هزینه های بالایی دارد جوایزی که در نظر گرفته می شود برای حمایت از فیلم سازان هزینه شود و علاوه بر این از اسپانسر جذب شود.

رئیس انجمن سینمای جوان ایران افزود: کسانی که می خواهند فرهنگ حسینی را گسترش دهند می توانند در آفرینواره ها سرمایه گذاری کنند و به هرچه خوشایند شدن فیلم ها کمک کنند چون در این صورت افراد بیشتری را به سمت فرهنگ حسینی ترغیب می کنند.

ایل بیگی با اشاره به آفرینواره "آیین آینه" ادامه داد: اتفاق خوبی را در زنجان شاهد بودیم و هدف تنها فیلم نبود بلکه حضور در فضای معنوی عزاداری های عاشورا بود که در نوع خود یک کارگاه آموزشی بود.

وی خاطر نشان کرد: در نظر داریم برای سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) نیز چنین آفرینواره ای برگزار کنیم.