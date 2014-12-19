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۲۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۲۷

اجرای طرح ردیابی داروهای گران قیمت

اجرای طرح ردیابی داروهای گران قیمت

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان گفت: طرح ردیابی داروهای گران قیمت بیماریهای صعب العلاج اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی افزود: در این طرح این نوع داروها با ثبت در سامانه اینترنتی ردیابی می شوند تا از ورود مجدد آنها به چرخه خرید و فروش جلوگیری شود و برای بیمار استفاده شوند.

وی ادامه داد: در راستای طرح تحول نظام سلامت، افراد بیکار، بی مسکن، دارای تغذیه نامناسب، مستعد بیماری و افرادی که زیر پوشش بیمه نیستند و توان پرداخت هزینه های درمانی خود را نداشتند زیر پوشش بیمه قرار گرفتند.

محسنی بندپی با بیان اینکه از8 میلیون و 500هزار نفری که برای بیمه سلامت ثبت نام کرده اند به هفت میلیون و 500 هزار نفر دفترچه بیمه تعلق گرفته است، گفت: اکنون 700 قلم داروی سرطان و40 قلم دارو در بخش نازایی زیرپوشش این بیمه هستند.

وی، زیر پوشش قرار دادن خدمات دندانپزشکی در قالب 20خدمت برای افراد زیر 14 سال و تعهدات پیرامون درمان معتادان را از بسته های پایه بیمه سلامت برشمرد و گفت: اعتبار بخشی به افزایش تعهدات بسته پایه بیمه خدمات سلامت از مهمترین راهبردهای این سازمان است.

محسنی بندپی افزود: «آی تی» محور کردن خدمات بیمه ای و نهادینه شدن راهنمایان بالینی در ارائه خدمات درمانی،از دیگر برنامه های در دست اقدام سازمان بیمه سلامت ایران است.

کد مطلب 2446125
حبیب احسنی پور

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