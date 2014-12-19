نتایج دومین آفرینواره در آبادان اسفند ماه سالجاری اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله ایل بیگی در مراسم اختتامیه نخستین آفرینواره محرم با نام " آیین آینه" با اشاره به اینکه طرح آفرینواره از سوی زنجان ایده جالبی بود افزود: یکی از اهداف برگزاری آفرینواره آشنایی با ابعاد دیگری از عزاداری اباعبدالله الحسین بود که این توفیق با همکاری مسئولان استان زنجان در قالب طرح آفرین واره به اجرا رسید.

وی افزود: قبلا اردوهای عکاسی در کشور برگزار می شد و آثاری به دبیرخانه می رسید که داوری شده و برترین های آن انتخاب می شدند ولی برگزاری چنین برنامه هایی که در آن فیلم سازان و فیلم نامه نویسان نیز حضور داشته باشند در کشور نادر بود و طرح این پیشنهاد از سوی زنجان مورد استقبال قرار گرفت.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران تصریح کرد: هنرمند در این گونه برنامه ها علاوه بر فراگیری برخی نکات، در فضا قرار می گیرد و بسیاری از نکات ناگفته را از نزدیک در مراسمات سوگواری لمس می کند و به تجربیات او می افزاید و از او هنرمندی پخته می سازد.

ایل بیگی بیان کرد: این حرکت مسئولان و پیشکسوتان استان زنجان برای ارتقا فرهنگ حسینی قابل تقدیر است.

وی با اشاره به اینکه در پی آفرینواره آیین آینه در زنجان، دومین آفرینواره در آبادان با موضوع زائران حرم اباعبداله الحسین کلید خورد که نتایج آن اسفند ماه اعلام می شود.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران تصریح کرد: در طول سال آینده انجمن اقدام به برگزاری نشست های مختلف از جمله نقد و بررسی خواهد کرد تا سال آینده شاهد کارهایی باشیم که با مطالعه قبلی و هنری تر در آفرینواره حضور یابند.