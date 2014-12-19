عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آمریکا و اروپا

- گزارشی داخلی از سرویس های مخفی آمریکا حکایت از آن دارد که این نیروها نیازمند آموزش بهتر هستند.

- رسانه ها از آغاز مجدد مذاکرات صلح اوکراین خبر می دهند.

- اتحادیه اروپا از اعمال تحریم های جدید علیه شبه جزیره کریمه خبر داد.

فرانسوا اولاند: نیازی به اعمال تحریم های جدید علیه روسیه نیست.

آسیا و اقیانوسیه

- هشت کودک و یک زن به دست یک فرد ناشناس در استرالیا کشته شدند.

- مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار ارسال پرونده کره شمالی به دادگاه لاهه شد.

آفریقا و خاورمیانه

- رسانه های غربی از کشته شدن سه فرمانده ارشد داعش در حمله جنگنده های ائتلاف ضد داعش خبر می دهند.

- اعضای گروه تروریستی بوکو حرام در عملیاتی جدید 185 زن و کودک را ربودند.

- پیشمرگان کرد عراق اعلام کردند که محاصره شهر سنجار را شکسته اند.

- وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور از طرح تشکیل کشور مستقل فلسطینی که به موجب آن اسرائیل باید تا پایان سال 2016 میلادی از بیت المقدس شرقی و کرانه باختری خارج شود حمایت نمی کند.