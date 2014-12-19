  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۴۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

آمریکا و اروپا

- گزارشی داخلی از سرویس های مخفی آمریکا حکایت از آن دارد که این نیروها نیازمند آموزش بهتر هستند. 

- رسانه ها از آغاز مجدد مذاکرات صلح اوکراین خبر می دهند.

- اتحادیه اروپا از اعمال تحریم های جدید علیه شبه جزیره کریمه خبر داد. 

فرانسوا اولاند: نیازی به اعمال تحریم های جدید علیه روسیه نیست.

آسیا و اقیانوسیه

- هشت کودک و یک زن به دست یک فرد ناشناس در استرالیا کشته شدند. 

- مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار ارسال پرونده کره شمالی به دادگاه لاهه شد. 

آفریقا و خاورمیانه 

- رسانه های غربی از کشته شدن سه فرمانده ارشد داعش در حمله جنگنده های ائتلاف ضد داعش خبر می دهند. 

- اعضای گروه تروریستی بوکو حرام در عملیاتی جدید 185 زن و کودک را ربودند. 

- پیشمرگان کرد عراق اعلام کردند که محاصره شهر سنجار را شکسته اند. 

- وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور از طرح تشکیل کشور مستقل فلسطینی که به موجب آن اسرائیل باید تا پایان سال 2016 میلادی از بیت المقدس شرقی و کرانه باختری خارج شود حمایت نمی کند. 

کد مطلب 2446135

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها