عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آمریکا و اروپا
- گزارشی داخلی از سرویس های مخفی آمریکا حکایت از آن دارد که این نیروها نیازمند آموزش بهتر هستند.
- رسانه ها از آغاز مجدد مذاکرات صلح اوکراین خبر می دهند.
- اتحادیه اروپا از اعمال تحریم های جدید علیه شبه جزیره کریمه خبر داد.
فرانسوا اولاند: نیازی به اعمال تحریم های جدید علیه روسیه نیست.
آسیا و اقیانوسیه
- هشت کودک و یک زن به دست یک فرد ناشناس در استرالیا کشته شدند.
- مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار ارسال پرونده کره شمالی به دادگاه لاهه شد.
آفریقا و خاورمیانه
- رسانه های غربی از کشته شدن سه فرمانده ارشد داعش در حمله جنگنده های ائتلاف ضد داعش خبر می دهند.
- اعضای گروه تروریستی بوکو حرام در عملیاتی جدید 185 زن و کودک را ربودند.
- پیشمرگان کرد عراق اعلام کردند که محاصره شهر سنجار را شکسته اند.
- وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور از طرح تشکیل کشور مستقل فلسطینی که به موجب آن اسرائیل باید تا پایان سال 2016 میلادی از بیت المقدس شرقی و کرانه باختری خارج شود حمایت نمی کند.
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