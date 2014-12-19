برگزاری مسابقه مقاله نویسی کمیته امداد کرمانشاه/ تجلیل از 10مقاله برتر

کامیار جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مسابقه مقالات دانشجویی با موضوع باید و نبایدهای ازدواج از سوی کمیته امداد استان کرمانشاه خبرداد.

وی افزود: فراخوان این مسابقه مقاله نویسی اعلام شده و مقالات تمامی دانشجویان و طلاب علوم دینی شاغل به تحصیل در سطح استان و سایراستان ها در این فراخوان پذیرفته می شود.

جمشیدی تصریح کرد: اهمیت و جایگاه ازدواج از نظر علوم دینی، علل تاخیر ازدواج جوانان، اصول ازدواج موفق و سالم، آسیب شناسی ازدواج در عصر حاضر، نقش ازدواج در کاهش آسیب های اجتماعی از محورهای اصلی فراخوان مذکور است.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه گفت: دانشجویان می توانند جهت شرکت در این فراخوان مقالات خود را حداکثر تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه سالجاری به آدرس الکترونیکی ksh_cul@emdad.ir ارسال کنند.

وی با بیان اینکه فراخوان مذکور با همکاری امور بانوان استانداری، دانشگاه رازی و اداره کل ورزش و امور جوانان استان صورت گرفته است یادآور شد: 28 بهمن ماه امسال طی نشست علمی و پژوهشی با حضور مسئولین استانی از 10 مقاله ی برتر دانشجویی این فراخوان تجلیل خواهد شد.

جمشیدی تاکید کرد: همچنین مقالات برتر در سطح استان کرمانشاه جهت رقابت با مقالات برتر سایر استان ها به دبیرخانه مرکزی همایش در تهران ارسال خواهد شد.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه در پایان با اشاره به اینکه کمیته امداد جهت اجرای برنامه های فرهنگی تحقیق و پژوهش را سرلوحه امور خود قرار داده است خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مهم و اساسی کمیته امداد امام خمینی (ره) افزایش توان علمی و پژوهشی محققان استان به ویژه دانشجویان و طلاب است.