برگزاری کنفرانس مطالعات حقوقی اسلامی در دانشگاه لایدن هلند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره این کنفرانس بین المللی توسط «مرکز تحقیقات دانشگاه لایدن برای مطالعه اسلام و جامعه» میزبانی خواهد شد.

کنفرانس مطالعات حقوق اسلامی توسط انجمن بین المللی مطالعات حقوق اسلامی برگزار می گردد. این انجمن در توضیحاتی که در ارتباط با برگزاری دوره هشتم کنفرانس منتشر نموده است، ابراز امیدواری کرده است که در دور اخیر این همایش بین المللی فرصتی موثر برای ارایه مقالات علمی توسط مجموعه ای از پیشتازان مطالعات حقوق اسلامی فراهم آید و کنفرانس به هدف مطالعاتی خود که بررسی رابطه حقوق اسلامی و اخلاق است نایل آید. همچنین امید می رود که کنفرانس به محلی برای مباحثات و گفت و گوهای ارزشمند علمی در باب این عرصه مهم بدل گردد.

این دور از همایش، آن گونه که اعلام گردیده است، به حوزه های هم چون نسبت بسترهای اقدامات حقوقی(دادگاه ها، دولتها، نهادها و...) و سنتهای حقوقی اسلامی و بررسی و توضیح مثالهایی در باب آنکه چگونه ارزشهای اخلاقی در حقوق اسلامی موثر واقع شده است خواهد پرداخت.

این همایش هم چنین امیدوار است که به برخی از شخصیت ها و چهره های مطرح در تاریخ حقوق و فقه اسلامی نیز بپردازد و ایده ها و نگاه های ایشان را در توضیح نسبت حقوق و اخلاق موضوع تامل و عرصه گفت و گو قرار دهد.

این سلسله از کنفرانس ها در اولین نوبت خود نیز، در سال 1994، به صورت هم زمان در لایدن و آمستردام آغاز به کار کرده بود و برگزاری نوبت هشتم آن در شهر لایدن در سال آتی، 2015، به یک معنا گویای نوعی بازگشت به آغازگاه آن است. پیش از این، و در سالهای قبل، کنفرانس در شهرهای آمستردام، کمبریج (MA)، مکه و اگزتر نیز برگزار گردیده بود.