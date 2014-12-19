جوایز «داستان تهران» افزایش یافت/ اجرای علیرضا قربانی در اختتامیه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خدایی پیشنهاد داد که به جای تقدیر از ۷ اثر برتر، تعداد آثار برگزیده در این بخش به ۱۰ اثر افزایش پیدا کند که این پیشنهاد با موافقت مینا فرشیدنیک، دبیر این جایزه روبه‌رو شد.

خدایی رقابت نزدیک بین آثار و بالا بودن سطح کیفی داستان‌ها را از دلایل این پیشنهاد عنوان کرده است. بدین ترتیب جوایز اصلی این جشنواره به ۱۳ جایزه افزایش پیدا کرده است که عبارتند از: مبلغ ۷۰ میلیون ریال برای رتبه نخست، مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای رتبه دوم، مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای رتبه سوم و تقدیر از ۱۰ اثر برتر که هریک مبلغ ۱۰ میلیون ریال دریافت می‌کنند.

جوایز جنبی جشنواره نیز شامل یک جایزه ۵۰ میلیون ریالی و یک جایزه ۱۰ میلیون ریالی است که به ترتیب به داستان‌های برتر با محوریت «حمل و نقل» و «برج میلاد» اهدا می‌شوند.

گفتنی است این ۱۳ اثر از میان ۴۰ اثر راه یافته به دور دوم رقابت از سوی هیأت داوران انتخاب شده‌اند. علی خدایی، مژده دقیقی، محمد کشاورز، داوود غفارزادگان و بلقیس سلیمانی داوری این آثار را برعهده داشته‌اند.

همچنین بر اساس این گزارش، اختتامیه اولین دوره جایزه داستان تهران روز چهارشنبه سوم دی‌ماه ساعت ۱۸ با معرفی برگزیدگان در سالن اصلی برج میلاد برگزار می‌شود. تقدیر از نویسندگان پیشکسوت در حوزه داستان‌نویسی و داستان شهری، شخنرانی برخی از مسئولان شهرداری و مدیران فرهنگی کشور، اهدای جوایز به برگزیدگان و اجرای موسیقی زنده با صدای علیرضا قربانی، رئوس برنامه اختتامیه این جایزه را تشکیل می‌دهند.

جایزه داستان تهران را «ماهنامه داستان همشهری» و «سازمان زیباسازی شهر تهران» برگزار می‌کنند و «بانک شهر»، «برج میلاد» و «معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران» همکاران برگزاری این جشنواره ادبی هستند.