فاصله گرفتن ازسبک زندگی اسلامی جامعه رادچار بحران روحی واجتماعی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبه های نماز جمعه شهر ابهر به ایام جانگداز پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) اشاره کرد و افزود: طبق بیانی از امام حسن(ع) چاره و درمان خیلی از دردها مسئله توبه و استغفار است. اگر جامعه انسانی با جان و دل به طرف خدا روی آوردند خیلی از مشکلات حل خواهد شد.

وی به برکات وجودی پیامبر اعظم(ص) اشاره کرد و اظهار داشت: به برکت پیامبر اکرم(ص) خیلی از بلاها از امت برطرف شد و پیامبر اکرم در اوج دلسوزی نسبت به امت طبیب دواری بودند. حضرت از همه انبیاء با فضیلت بودند.

حجت الاسلام رحیمی افزود: امروزه دشمن با سه شیوه مهم نظامی و فرهنگی و اقتصادی به جنگ ما آماده است و ما باید در هر سه مورد آماده دفاع باشیم و جهاد کنیم. او در مورد روش نظامی در فکر اشغال سرزمین است که یقینا این آرزو را به کور خواهد بود.

امام جمعه ابهر با بیان اینکه اما در مورد روش فرهنگی به دنبال اشغال ذهن و اندیشه و زمینه است افزود: در مورد روش اقتصادی می بینیم چه کار می کند اول مصرف گرایی را تبلیغ می کند و ما را نسبت به اجناس داخلی خودمان بدبینی کرده و بازارهای ما را اشغال کرده اند. و چون ما کشوری هستیم متکی به نفت و تک محصولی هستیم از آن بعد نیز ما را شدیدا در فشار قرار داده اند.

حجت الاسلام رحیمی افزود: این شیوه های دشمن باید مسئولین و مردم را از خواب غفلت بیدار کند. و در فکر چاره جویی بیافتد و از جلسات بیهوده پرهیز کنند.

امام جمعه ابهر گفت: افسوس که جامعه بشری خود را از ولایت الهی محروم کردند و زیر سایه ولایت شیطان جنی واشی رفتند و جاهلیت خود را کنار نگذاشتند ولو اینکه ما امروزه نیز در جاهلیت مدرن بسر می بریم.

حجت الاسلام رحیمی افزود: امروزه کار دنیا به جایی رسیده که قدرتهای زورگوی عالم، جلوی چشم دنیا، معروف را منکر و منکر را معروف می کنند. ظلم و ظالم را تشویق می کنند و مظلوم را نکوهش می کنند و بر سر مظلوم می زنند و این بر سر مظلوم زدن را کاری خوب به شمار می آورند.

وی در ادامه به هفته وقف اشار کرد و ضمن قدردانی از واقفان خیر اندیش گفت: از جمله امری که شایسته است در جوامع اسلامی، به ویژه ایران مورد توجه قرار گیرد و با قوت رواج یابد. احیای سنت حسنه وقف است که به نوبه خود می تواند حلال بسیاری از مشکلات جامعه باشد.

حجت الاسلام رحیمی افزود: سنت پسندیده وقف، ریشه در تاریخ صدر اسلام دارد و اولین واقف در اسلام و مشوق وقف، شخص پیامبر(ص) بوده است و امیدواریم باگسترش این فرهنگ محمدی بسیاری از معظلات اجتماعی در اشکال گوناگون حل شود. و گردو غبار فقر و محرومیت مادی و فرهنگی زدوده شود.