پوستر فستیوال برلین؛ بدون خرس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، سازماندهندگان شصت و پنجمین مراسم فستیوال بینالمللی فیلم برلین پوستر رسمی این فستیوال را آشکار کردهاند؛ پوستري که شامل خرس شناختهشده برلین که سمبل این فستیوال و همچنین سمبل خود پایتخت کشور آلمان است نمیشود.
فستیوال برلین تصمیم گرفته از تصویر انتزاعیتر یک پرده روی صحنه موجدار استفاده کند. به گفته دیتر کاسلیک مدیر فستیوال، این پرده نمادی از آن یک لحظه مسحورکننده و پر از هیجان قبل از هر تجربه سینمایی است که در آن پرده باز میشود و صفحه را نمایان میکند.
کمپانی آلمانی «بوروس» این تصویر را برای فستیوال فیلم برلین 2015 طراحی کرده است. این تصویر در تمامی انتشارات فستیوال و پوسترهایی که در پوستدامر پلاتز و سراسر شهر پخش خواهند شد ظاهر میشود.
شصت و پنجمین فستیوال بینالمللی فیلم برلین از روز پنجم ماه فوریه سال 2015 آغاز میشود و تا 10 روز بعد یعنی پانزدهم ماه فوریه ادامه خواهد داشت.
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