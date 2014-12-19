تضارب آرای دانشگاه و حوزه نقطه اتکای مدیران کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجید قریشی در سیزدهمین دوره برگزاری همایش سراسری دبیران و هم اندیشی استادان دانشگاه ها که ظهر امروز در سالن آمفی تئاتر هتل خورشید تابان در مشهد برگزار شد؛ برگزاری جلسات هم اندیشی را موجب غنای تجارب مدیران و مسئولان کاردان دانست.

وی در توضیح فعالیت های دفاتر هم اندیشی در دانشگاه ها گفت: دفاتر هم اندیشی دانشگاه ها نزدیک به ۱۳ سال است در دانشگاه ها فعالیت می کنند و در حال حاضر تعدادشان به عدد ۳۱۰ رسیده است.

حجت الاسلام قریشی این دفاتر را مرکز هم اندیشی سلایق مختلف دانست و افزود: اساتید این کارها را قدر بدانند زیرا تضارب آرای اساتید دانشگاهی می تواند برای هر مسئول در نظام اسلامی ما نقطه اتکا و قوت باشد.

وی مدیران کاردان را به بهره مندی از این ظرفیت برای ارتقای نیازهای آموزشی، فرهنگی، مدیریتی و پژوهشی خودشان تشویق کرد و گفت: در چند سال اخیر بخش دانش افزایی هم به کار این دفاتر اضافه شده به ویژه پس از تاکیدات سند اسلامی شدن دانشگاه ها مبنی بر توانمندسازی و دانش افزایی اساتید که در این راستا در سال گذشته بیش از ۵۰ استاد در این جلسات حضور به هم رسانده اند.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها افزود: در حال حاضر نیز کارگاه های متنوع دیگر در حوزه های سبک زندگی؛ حوزه های معرفتی، سیاسی، تاریخ و تمدن، اخلاق حرفه ای، تعلیم و تربیت و نیز علوم دینی برگزار می شود.

وی در خصوص برآیند عمومی از اساتید در سه سال اخیر گفت: در برآیند عمومی سه ساله اخیر از ۱۲ هزار نفر شرکت کننده در کارگاه ها؛ به طور میانگین از ۵ نمره ملاک، ۴ گرفته اند که این نمره قابل قبولی است، علی رغم این نمره مطلوب سعی در به روز کردن مطالب و افزایش کارگاه ها داریم.

حجت الاسلام قریشی در ادامه از فراهم آوردن امکانات مشاوره ای ویژه اساتید دانشگاهی خبر داد و گفت: مشاورانی را در تهران برای اساتید در نظر گرفته ایم تا این افراد بتوانند به صورت تلفنی و حضوری از مشاوران در حوزه های مختلف خانوادگی، شغلی و فردی بتوانند مشورت بگیرند.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها؛ برگزاری تورهای مختلف صنعتی و علمی را از دیگر برنامه های اجرا شده در این دفاتر نمایندگی خواند و گفت: بر طبق درخواست رهبر معظم انقلاب مبنی بر شرکت اساتید در تورهای علمی با هدف کشف ظرفیت ها؛ برنامه هایی در این زمینه هم برگزار شده که در این بخش با هدف نزدیک شدن روابط دانشگاه و صنعت تعاملاتی نیز با یکی از مراکز صنعتی برقرار شده است.

حجت الاسلام قریشی در پایان شرکت در جلسات تضارب آرا را لازم دانست و گفت: دانشگاه ها از این جلسات حمایت کنند زیرا دانشگاه برای رفع نیازها و معضلات کشور تشکیل شده است و این جمع آن چه دارد در بی منت در اختیار همگان می گذارد تا بتواند باری از دوش مردم بردارد.