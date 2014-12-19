به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه کلانشهر تبریز با اشاره به آغاز هفته وقف گفت: باید وقف در جامعه نهادینه شود و تبلیغ در خصوص سنت حسنه وقف نباید تنها به هفته وقف محدود شود.

وی با تسلیت وفات پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام رضا(ع) و با تاکید بر اینکه این دو بزرگوار مظهر اخلاق حسنه هستند، افزود: امروز جامعه ما بیش از هر زمانی نیازمند این اخلاق حسنه است.

آیت الله مجتهد شبستری با بیان اینکه باید مسوولان سه قوه با تمام مفاسد اعم از اقتصاد، فرهنگی و اخلاقی به صورت قاطعانه برخورد و با صلابت وارد میدان عمل شوند، ابراز داشت: وضعیت رانت خواری در کشور بسیار نگران کننده است و باید مسئولان قوا در این خصوص آگاه باشند.

وی سپس به حادثه تروریستی مدرسه ای در پیشاور پاکستان اشاره کرد و گفت: در این حادثه حداقل ۱۳۵ نفر دانش آموز کشته و بیش از ۲۰۰ نفر مجروح شدند و به نظر می رسد مسئولان پاکستانی سرگرم مسائل و تنش های سیاسی و رقابتی هستند.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه گروه‌های تروریستی پرورش‌یافته آمریکا هستند، ادامه داد: عدم مدیریت خوب کشور پاکستان باعث شده تا گروه‌های تروریستی از مسائل مختلف استفاده کرده و امنیت و اقتصادی این کشور را بر هم ‌زنند.