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۲۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۴۳

آیت الله مجتهد شبستری:

مسئولان با رانت‌خواران برخورد کنند/ وقف در جامعه نهادینه شود

مسئولان با رانت‌خواران برخورد کنند/ وقف در جامعه نهادینه شود

تبریز – نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز گفت: مسئولان با رانت‌خواران برخورد کنند و باید منویات رهبری در مبارزه با مفاسد محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه کلانشهر تبریز با اشاره به آغاز هفته وقف گفت: باید وقف در جامعه نهادینه شود و تبلیغ در خصوص سنت حسنه وقف نباید تنها به هفته وقف محدود شود.

وی با تسلیت وفات پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام رضا(ع) و با تاکید بر اینکه این دو بزرگوار مظهر اخلاق حسنه هستند، افزود: امروز جامعه ما بیش از هر زمانی نیازمند این اخلاق حسنه است.

آیت الله مجتهد شبستری با بیان اینکه باید مسوولان سه قوه با تمام مفاسد اعم از اقتصاد، فرهنگی و اخلاقی به صورت قاطعانه برخورد و با صلابت وارد میدان عمل شوند، ابراز داشت: وضعیت رانت خواری در کشور بسیار نگران کننده است و باید مسئولان قوا در این خصوص آگاه باشند.

وی سپس به حادثه تروریستی مدرسه ای در پیشاور پاکستان اشاره کرد و گفت: در این حادثه حداقل ۱۳۵ نفر دانش آموز کشته و بیش از ۲۰۰ نفر مجروح شدند و به نظر می رسد مسئولان پاکستانی سرگرم مسائل و تنش های سیاسی و رقابتی هستند.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه گروه‌های تروریستی پرورش‌یافته آمریکا هستند، ادامه داد: عدم مدیریت خوب کشور پاکستان باعث شده تا گروه‌های تروریستی از مسائل مختلف استفاده کرده و امنیت و اقتصادی این کشور را بر هم ‌زنند.

کد مطلب 2446334

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