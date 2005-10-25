نبايد به خارجي ها متكي بود

علي توفيق سرمربي تيم بسكتبال آرارات تهران با بيان مطلب فوق درگفتگوبا خبرنگار" مهر" اظهارداشت: بازيكنان خارجي حاضردرباشگاههاي ايران، بخصوص آناني كه ازكيفيت فني بالايي برخوردارهستند باعث گرم تر و با هيجان تر برگزارشدن مسابقات بسكتبال مي شوند كه به تبع آن، تماشاچيان زيادي را نيزبه سالنهاي مي كشانند.

توفيق افزود: دراين راستا هرسال باشگاههايي كه ازاستطاعت مالي مطلوبي بهره مي برند با بررسي ها و موشكافي بيشتر، با بازيكنان خارجي بيشتري وارد مذاكره شده و آنان را آزمايش مي كنند تا درنهايت بهترين بازيكنان را درپستهاي مورد نياز خود به استخدام درآورده و گره اصلي و اساسي تيمشان را دربازي توسط آنان بازكنند، البته بازيكن خارجي از نوع مرغوب، قابليتهاي فني بسكتبال را بالا مي برند و ازاين جهت حضورآنان درباشگاهها، مثبت ارزيابي مي شود، اما آنجا كه اتكاء بيش ازحد درباشگاهها به چنين بازيكناني بوجو.د آيد، ويژگي هاي مثبت تحت الشعاع قرارگرفته و اين موضوع در نهايت به بسكتبال لطمه مي زند.

توفيق درپايان گفت: درحال حاضرچند باشگاه هستند كه علاوه بربازيكنان خارجي خوب، با تعدد بازيكنان شاخص داخلي هم روبروهستند كه درهنگام نياز، در طول بازي به راحتي دست به تعويض زده و بازيكنان را به سرعت جايگزين يكديگر مي كنند وهمين تعدد بازيكنان شاخص داخلي، مويد اين ادعاست كه نبايد بطوركامل متكي به خارجي ها بود و اين درحالي است كه عموم تيمها ازنيمكت نشينان قدرتمندي بهره نمي برند و براي جايگزين كردن بازيكنان، با مشكل جدي مواجه هستند.