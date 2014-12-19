پیروزی تیم ملی ایران در دومین بازی تدارکاتی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران که برای برپایی اردوی تدارکاتی در آفریقای جنوبی به سر می برد، امروز در دومین دیدار دوستانه خود به مصاف تیم اورلاندوی این کشور رفت و توانست با نتیجه 3 بر یک این تیم را شکست دهد. احسان حاج صفی (47 و 70) و مهدی شریفی (61) سه گل ایران را در این بازی به ثمر رساندند.

در نیمه نخست دو تیم موقعیتهایی داشتند اما هیچ یک از این موقعیت‌ها به گل تبدیل نشد. در نیمه نخست رحمان احمدی، رضا خانزاده، هاشم بیک‌زاده، وریا غفوری، امیرحسین صادقی، وحید امیری، حبیب گردانی، محمد نوری، ایمان مبعلی، سجاد شهباززاده و مسعود حسن‌زاده به میدان رفتند که در دقیقه 30 محسن فروزان به جای احمدی وارد میدان شد.

با شروع نیمه دوم کارلوس کی‌روش تغییراتی را در ترکیب تیم ملی ایجاد کرد. مرتضی پورعلی گنجی، احسان حاج صفی، امید ابراهیمی، سردار آزمون، رضا خانزاده و ایمان رضاییان به جای وریا غفوری، امیرحسین صادقی، مسعود حسن زاده، وحید امیری، حبیب گردانی و ایمان مبعلی وارد زمین شدند.

در همان آغاز نیمه دوم بود که احسان حاج صفی با تیزبینی‌اش و زمانی‌که دید دروازه‌بان حریف جلو کشیده با ضربه‌ای چیپ و بلند دروازه حریف را باز کرد. 2 دقیقه بعد امید ابراهیمی می‌توانست گل دوم ایران را بزند اما ضربه او را دروازه بان اورلاندو گرفت. دقیقه 55 ضربه سردار آزمون با اختلاف کمی از زمین بیرون رفت.

در دقیقه 60 سردار آزمون فرصت داشت گل دوم ایران را بزند اما ضربه او در موقعیتی تک به تک به بیرون رفت. در این دقیقه علیرضا بیرانوند وارد زمین شد تا مانند بازی نخست هر سه دروازه‌بان ایران فرصت بازی پیدا کنند. یک دقیقه بعد احسان حاج صفی به زیبایی موقعیتی را در اختیار مهدی شریفی قرار داد و این بازیکن جوان توانست گل دوم را به ثمر برساند.

بعد از این گل اشتهای گلزنی ایران کم نشد و باز هم به حملات خود ادامه داد تا اینکه در دقیقه 70 احسان حاج صفی از روی ضربه‌‎ای ایستگاهی و به زیبایی گل سوم را وارد دروازه حریف کرد. دقیقه 75 در شرایطی که بازیکنان اورلاندو جلو کشیده بودند، توانستند روی یک موقعیت به یک گل دست پیدا کنند. در ادامه تلاش بازیکنان دو تیم گلی در برنداشت و تیم ایران موفق شد با نتیجه 3 بر یک به پیروزی برسد.

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار تدارکاتی‌اش که روز چهارشنبه در اردوی آفریقای جنوبی برگزار شده، برابر تیم "کایزری چیف" به پیروزی 2 بر صفر دست یافته بود.