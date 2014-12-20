بهره مندی صلیب سرخ از ظرفیت هلال احمر ایران/واکنش به ابقای فرهادی

به گزارش خبرنگار مهر، الحاج آمادو گوئیه سی در نشست خبری که شب گذشته در محل هتل پارسیان آزادی برگزار شد، به تشریح دستاوردهای سفر سه روزه خود به ایران پرداخت.

وی با بیان اینکه سفر به ایران یک سفر کاری خیلی جدی بود، اظهار داشت: جمعیت هلال احمر ایران به عنوان یکی از 189 کشور عضو صلیب سرخ و هلال احمر در مسیر اهداف این فدراسیون گام برمی دارد.

گوئیه سی با بیان این مطلب که هدف اصلی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر حمایت از افراد آسیب پذیر در همه اقصی نقاط دنیاست، اظهار داشت: برای ارتقای کیفی کمک به نیازمندان می بایست یادگیری و دانش در راس برنامه های این فدراسیون و جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر قرار بگیرد.

وی با اشاره به عضویت 17 میلیون داوطلب فعال در سراسر دنیا افزود: خوشبختانه بسیاری از این داوطلبان در ایران هستند به طوری که 2 میلیون داوطلب جوان در جمعیت هلال احمر در راستای کمک به افراد آسیب پذیر خدمت می کنند.

گوئیه سی با اعلام اینکه به ایران آمدم تا بازدیدی از امکانات و تجهیزات جمعیت هلال احمر داشته باشم، ادامه داد: آن طور که من از بازدیدها و دیدارهای خودم در مدت این سه روز داشته ام متوجه این واقعیت شدم که جمعیت هلال احمر ایران از موقعیت بسیار خوبی در جامعه برخوردار است به طوری که کودکان از 5 سالگی با اصول امداد و نجات آشنا می شوند و جوانان آن برای خدمات رسانی به مردم آموزش می بینند.

دبیر کل فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر با اشاره به تجهیزات بسیار خوب جمعیت هلال احمر برای ارائه خدمات و پشتیبانی در مواقع بحران و وقوع حوادث طبیعی، اظهار داشت: یکی از چالش های اساسی جمعیت های بین المللی که با توسعه روند شهرنشینی با آن مواجه شده اند، کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران در مناطق شهری است.

وی با اشاره به برنامه این فدراسیون برای کاهش خطرپذیری در مناطق شهری، افزود: در حال حاضر این برنامه در 5 کشور دنیا از جمله شهر تهران در حال اجراست که نتایج آن تا فروردین سال آینده اعلام خواهد شد.

گوئیه سی در پاسخ به این سئوال که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ چگونه می تواند از ظرفیت جمعیت هلال احمر استفاده کند، گفت: ظرفیت های خیلی زیادی برای استفاده از توانمندیهای جمعیت هلال احمر ایران و همچنین استفاده از تجارب این جمعیت در کاهش خطرپذیری و آموزش وجود دارد که ما مصمم هستیم از این ظرفیت ها به نحو مطلوب استفاده کنیم.

وی همچنین از همکاری های لجستیک و امدادی با جمعیت هلال احمر ایران خبر داد و گفت: تولید چادر و پتو و دیگر اقلام امدادی از جمله ظرفیت های جمعیت هلال احمر است که ما به خوبی متوجه آن شده ایم به طوری که در زلزله چین 60 هزار تخته چادر از طریق جمعیت هلال احمر به این کشور ارسال شد.

گوئیه سی همچنین از توانمندیهای پزشکی و دارویی جمعیت هلال احمر ایران به خوبی یاد کرد و گفت: فدراسیون همیشه در خدمت افراد آسیب دیده و نیازمند است.

دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر در ادامه این نشست خبری و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر ابقای رئیس جمعیت هلال احمر ایران با توجه به اینکه اخیرا به عنوان وزیر علوم تعیین شده است، افزود: همه اعضای فدراسیون به ویژه هیئت حاکمه به دکتر فرهادی به عنوان فردی مطمئن و موثر، قابل اعتماد، موثر، رهبر و مدیری با کفایت نگاه کرده و همواره در موقعیت‌های مهم از او بهره می‌برند.

گوئیه سی با بیان این مطلب که هر تغییری همیشه می تواند فرصت و چالشی باشد، افزود: امیدوارم جمعیت هلال احمر همچنان از خدمات دکتر فرهادی و رهبری ایشان استفاده کند.

وی به خدمات داوطلبانه در ایران اشاره و اظهار کرد: جدای از منشا، پایگاه جغرافیایی و ملی، خدمات داوطلبانه در همه نقاط دنیا ارائه می‌شود؛ اما بر خلاف سایر کشورها که در جذب و حفظ داوطلبان خود مشکل دارند، هلال‌احمر ایران افتخار دارد که ۲ میلیون داوطلب را پشتیبان خود دارد.

الحاج سی در پاسخ به نحوه کمک فدراسیون به رفع برخی نیازهای هلال‌احمر ایران به ویژه در تقویت ناوگان امداد هوایی با اشاره به این که تعامل میان فدراسیون و جمعیت هلال‌احمر ایران دوسویه است، گفت: ما می‌خواهیم که هم دریافت‌کننده کمک‌های هلال‌احمرایران باشیم و هم هر زمان که هلال‌احمر ایران نیاز داشت کمک‌کننده آنها باشیم و قطعا ما همواره از عضو خود حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد.

وی درباره تحولات منطقه و کمک تسهیل انجام کمک‌های سایر کشورها و فدراسیون بین‌المللی به کشورهای درگیر جنگو درگیری، توضیح داد: فدراسیون همواره با قدرت تمام برای کمک به کشورهای دیگر فعال بوده و از کمک‌های انسان دوستانه همه کشورها استقبال کرده است، با همه اینها هرگز نمی‌گوییم ه کارهای ما همیشه و همواره به خوبی پیش رفته است و ما هم با مشکلاتی مواجه بوده‌ایم.

دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر با اشاره به از دست رفتن ۴۷ عضو داوطلب فدراسیون در جنگ سوریه و فوت ۲ داوطلب دیگر به علت ابتلا به ابولا، عنوان کرد: لذا ضروری است تا همواره با آمادگی بیشتر و شناخت بهتر به رفع مشکلات کمک کنیم و با برنامه‌های درازمدت همه تلاش خود را برای حفظ فضای آرام و ایمن برای اعضا و به ویژه داوطلبان خود به کار بندیم.