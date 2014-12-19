به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفدهم و پایانی نیم فصل نخست رقابتهای بوندس لیگای آلمان جمعه شب با دیدار تیم‌های ماینتس و بایرن مونیخ آغاز شد. در این بازی که به میزبانی ماینتس انجام گرفت تیم بایرن به سختی پیروزی 2 بر یک را رقم زد.

ابتدا در دقیقه 21 الکین سوتو میزبان را پیش انداخت اما در دقیقه 24 باستین شواین اشتایگر کار را به تساوی کشاند. حملات بایرن در نیمه دوم سرانجام در دقیقه 90 جواب داد تا آرین روبن با گل خود پیروزی دیگری را برای شاگردان گواردیولا رقم بزند.

بدین ترتیب تیم بایرن مونیخ نیم فصل اول رقابتهای بوندس لیگا را با کسب 14 برد، 3 تساوی و بدون شکست پایان برد. تیم گواردیولا در طول 17 بازی 41 گل به ثمر رساند و تنها 4 گل دریافت کرد تا با کسب 45 امتیاز مقتدرانه عنوان قهرمانی نیم فصل را به خود اختصاص دهد.

وولفسبورگ، نزدیک‌ترین تعقیب کننده بایرن مونیخ با یک بازی کمتر 14 امتیاز با باواریایی‌ها فاصله دارد. این تیم شنبه شب میزبان کلن است.