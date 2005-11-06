رحمت الله نصيرپور : كمتر ناشري حاضر مي شود براي " شعر " سرمايه گذاري كند

اين شاعر و محقق ادبيات ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : ساماندهي چاپ و نشر و تخفيف دغدغه هاي آفرينندگان آثار مكتوب نيازمند برنامه ريزي اصولي وسياست گذاريهاي عالمانه و تعديل برخي نگرشها به حيطه نشر است البته حمايتهايي كه بعضا از سوي برخي نهادهاي فرهنگي در جهت چاپ و نشر آثار آييني صورت مي گيرد به مراتب از وضعيت بهتري نسبت به آثار مدون در زمينه هاي موضوعي ديگر برخوردار است.

رحمت الله نصير پور در ادامه خاطرنشان كرد : در حال حاضر ، كمتر ناشري حاضر به سرمايه گذاري جهت چاپ و انتشار يك اثر ادبي مانند " شعر " است آشفتگيهاي بازار ، نشر و هجوم آثار سخيف و ضعيف به بازار ، روند رو به رشد هزينه هاي چاپ و نشر ، بحران بي مخاطبي در ادبيات امروز به ويژه در مقوله شعر ، و نيز عدم وجود تشكيلات ومكانيزم صحيح پخش كتاب در كشور از مشكلات پيش رو است .

نصيرپور : همين كه شاعر يا نويسنده مجبور باشد نان به نرخ روز بخورد ، مشخصه حكومتي شدن ادبيات است اگر تا ديروز چنان مي نوشته ، حال بايد چنين بنويسد ، خود سانسوري كند .

وي به مهر تصريح كرد : قدر مسلم ادبيات آييني هم به طور خاص نه تنها از اين گزند در امان نيست ، هرچند وجود حساسيت ها ، حضور و وجود ارادت هاي خالصانه جهت آفرينش اين نوع ادبيات تا اندازه اي آن را مصون نگاه مي دارد ، اما بايد توجه داشت كه در صورت حكومت زدگي و فضاي فرمايشي ، اين نوع از ادبيات ، چهره اي منافقانه و نقابدار به خود مي گيرد كه موجبات دين گريزي و دين ستيزي را در وراي همه ظواهر پديدار مي سازد ، اگر چه صفاي نيت حكومت ، مبتني بر حمايت و تقويت ، ستودني است .

رحمت الله نصيرپور كه در شهر مقدس قم اقامت دارد ، يادآور شد : همين كه شاعر يا نويسنده مجبور باشد نان به نرخ روز بخورد ، مشخصه حكومتي شدن ادبيات است اگر تا ديروز چنان مي نوشته ، حال بايد چنين بنويسد ، خود سانسوري كند و فلان اثر كه مثلا تا ديروز از جهت محتوا اجازه چاپ نداشته است ، با تغيير فلان وزير و وكيل ، چاپ آن بلا مانع اعلام مي شود.

وي درپايان گفت و گو با مهر ، اضافه كرد : به نظر من ما يك تعريف عام از ادبيات آييني داريم و يك تعريف خاص ، آنچه ذهنيت همه ما از ادبيات آييني است همان تعريف خاصي است كه در اينجا مد نظر دارم . اما من به يك تعريف عام هم قائلم. تعريفي شخصي كه شايد به مذاق خيلي ها خوش نيايد. صرف اينكه يك نويسنده شاعر و يا يك هنرمند به دين باوري برسد هر چه مي نويسد ، مي سرايد و يا مي آفريند ، يك اثر آييني است چون معتقد است هر چه مي آفريند الهام رب الارباب است و جلوه اي از جمال و جلال ملكوتي اوست .