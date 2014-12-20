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۲۹ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۶

یک‌هفته پس از اعلام/

سوره مهر رمان «شیار ۱۴۳» را روانه بازار کتاب کرد

سوره مهر رمان «شیار ۱۴۳» را روانه بازار کتاب کرد

رمان «شیار۱۴۳» یک هفته پس از اعلام انتشار، از سوی انتشارات سوره مهر روانه بازار کتاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از یک هفته پس از اعلام انتشار رمان «شیار ۱۴۳» نوتشه نرگس آبیار، انتشارات سوره مهر این رمان را روانه بازار کتاب کرد.

این رمان که به روی جلد خود تصویری از مریلا زارعی بازیگر نقش الفت در فیلم سینمایی شیار ۱۴۳ را دارد با قیمت ۱۳ هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

نرگس آیبار پیش از این درباره این رمان اظهار داشته بود شیوه نگارش در رمان به صورت سیر خطی است که به شکل کلاسیک و زاویه دید دانای کل، این اثر نگاشته شده است.

شیار 143

به گفته آبیار این رمان در حدود سیصد صفحه است که بخش عمده‌ آن مربوط به عملیات والفجر مقدماتی است که در مورد شخصیت پردازی، فضا سازی و لحاظ کردن فضای بومی شهرستان بیجار، محلی که داستان در آن اتفاق می‌افتد  نگاه داستانی و دراماتیک در آن  لحاظ شده است. همچنین سعی کرده‌ام در نگارش رمان بر وقایع مستند آن وفادار بمانم.

وی همچنین درباره وجه تمایز فیلمنامه و رمان شیار ۱۴۳ خاطر تصریح کرده است: در فیلم یک شخصیت محوری داریم که قهرمان داستان است در صورتیکه در رمان سیزده شخصیت اصلی داریم که از این لحاظ تکثر شخصیت‌ها در رمان زیاد است.

فیلم سینمایی شیار ۱۴۳ در حال حاضر در سینماهای ایران در حال اکران است و به رکورد فروش ۲ میلیارد تومان رسیده است.

کد مطلب 2446487
حمید نورشمسی

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