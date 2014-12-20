سوره مهر رمان «شیار ۱۴۳» را روانه بازار کتاب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از یک هفته پس از اعلام انتشار رمان «شیار ۱۴۳» نوتشه نرگس آبیار، انتشارات سوره مهر این رمان را روانه بازار کتاب کرد.

این رمان که به روی جلد خود تصویری از مریلا زارعی بازیگر نقش الفت در فیلم سینمایی شیار ۱۴۳ را دارد با قیمت ۱۳ هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

نرگس آیبار پیش از این درباره این رمان اظهار داشته بود شیوه نگارش در رمان به صورت سیر خطی است که به شکل کلاسیک و زاویه دید دانای کل، این اثر نگاشته شده است.

به گفته آبیار این رمان در حدود سیصد صفحه است که بخش عمده‌ آن مربوط به عملیات والفجر مقدماتی است که در مورد شخصیت پردازی، فضا سازی و لحاظ کردن فضای بومی شهرستان بیجار، محلی که داستان در آن اتفاق می‌افتد نگاه داستانی و دراماتیک در آن لحاظ شده است. همچنین سعی کرده‌ام در نگارش رمان بر وقایع مستند آن وفادار بمانم.

وی همچنین درباره وجه تمایز فیلمنامه و رمان شیار ۱۴۳ خاطر تصریح کرده است: در فیلم یک شخصیت محوری داریم که قهرمان داستان است در صورتیکه در رمان سیزده شخصیت اصلی داریم که از این لحاظ تکثر شخصیت‌ها در رمان زیاد است.

فیلم سینمایی شیار ۱۴۳ در حال حاضر در سینماهای ایران در حال اکران است و به رکورد فروش ۲ میلیارد تومان رسیده است.