طراحی سامانه هوشمند "فود لیست"/ آنالیز 4 هزار ماده غذایی

محمد حسین ملکی مجری طرح "سامانه جامع و هوشمند سلامت و تغدیه کشور" با بیان اینکه این طرح در راستای سلامت تغذیه ای کشور است، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه تنوع غذایی در کشور زیاد است و مردم از خواص این غذاها بی اطلاع هستند در صدد شدیم تا این فود لیست را تهیه کنیم.

وی با اشاره به اینکه با فودلیست می توان ارزش غذایی هر نوع مواد غذایی را مشخص کرد، افزود: با ارائه دستور پخت هر غذا به این سیستم، می توان به صورت کاملا علمی از میزان پروتئین، کالری، مواد معدنی و ویتامین های غذا مطلع شد.

ملکی اظهار داشت: فودلیست می تواند علاوه بر یافتن ارزش موادغذایی گوناگون، دستور پخت توسط کاربر، برنامه های هفتگی غذایی، رژیم غذایی، جستجوی مواد غذایی را تعیین کند. با نصب این برنامه بر روی سیستم و یا تلفن همراه می توان به تنها شبکه اجتماعی آشپزی و مسابقات آشپزی مجازی وارد شد.

وی با بیان اینکه سامانه فود لیست برای اولین بار در کشور طراحی شده است، یادآورشد: فودلیست محیطی را فراهم می کند تا شرکت های تولید کننده مواد غذایی بتوانند ارزش غذایی محصولات خود را عرضه کنند تا افراد با آگاهی کامل موادغذایی خود را انتخاب کنند.

به گفته ملکی بانک اطلاعاتی جامع فود لیست بیش از 4 هزار ماده غذایی را آنالیز کرده است.

وی افزود: همچنین قابلیت 5سنجی زبان دارد و از این طریق می توان 5 مزه برروی زبان را سنجید.

وی با بیان اینکه این سامانه جستجوی قوی دارد، عنوان کرد: احتمال ضعیفی دارد که فود لیست، ماده غذایی را نشناسد. همچنین فود لیست می تواند کار یک متخصص تغذیه و یک آشپز را همزمان انجام دهد.

وی در ادامه افزود: با استفاده از این سیستم می توان رژیم غذایی لاغری و یا چاقی گرفت،به طوریکه فرد با وارد کردن مشخصات و ویژگی های وزنی و بدنی خود به سیستم، یک رژیم غذایی کاملا صحیحی را از این سامانه دریافت کندچراکه بر اساس فیلدهای کاربررژیم را ارائه می کند.

ملکی گفت:فودلیست هرروز هشدار می دهد که کاربر رژیم امروز را انجام دهد و در صورت انجام دادن تیک خورده می شود. فودلیست رژیم کاربر را مدیریت می کند.

به گزارش مهر، این طرح زیر نظر متخصصان تغذیه و پارک علمی و فناوری خراسان جنوبی صورت گرفته است.