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۲۹ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۵۸

همائی‌فر:

پیوست فرهنگی لازمه بلند مرتبه سازی‌ها در مشهد است

پیوست فرهنگی لازمه بلند مرتبه سازی‌ها در مشهد است

مشهد- رئیس گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی گفت: وجود پیوست های فرهنگی، شهری و پدافند غیرعامل، یکی از الزامات بلند مرتبه سازی در شهرها و به ویژه در مشهد است.

علی همائی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر وجود پیوست های فرهنگی در ساخت و سازهای شهری گفت: بلند مرتبه سازی صحیح، دارای اصول مشخصی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی ادامه داد: در ساخت ساختمان های بلند باید عواملی همچون رعایت حقوق همسایه، هویت شهری، دید به حرم مطهر و همچنین موضوع ترافیک شهری مد نظر قرار گیرد و این اصول باید در قالب پیوست های فرهنگی، شهری و پدافند عامل، لحاظ شود.

وی تصریح کرد: تمامی طرح های مربوط به ساختمان های مرتفع باید از این کانال ها عبور کنند تا پیامدهای احتمالی حاصل از این گونه ساخت و سازها کنترل شود.

همائی فر بیان اینکه بلند مرتبه سازی دارای شرایط مشخصی است، گفت: در ساخت ساختمان مرتفع در شهرها باید این نکته را در نظر گرفت که مکان هایی مناسب برای ایجاد ساختمان های مرتفع انتخاب شود تا بتوان بسیاری از اصول شهری و شهروندی را رعایت کرد.

رئیس گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی تاکید کرد: اگر چه بلند مرتبه سازی یک اضطرار شهری است اما شهرداری می تواند با رعایت  پیوست های مختلف، ساخت و سازها را کنترل کرده تا از بروز مشکلات بلند مرتبه سازی به عنوان یک عارضه شهری جلوگیری شود.

کد مطلب 2446608

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