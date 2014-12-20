علی همائی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر وجود پیوست های فرهنگی در ساخت و سازهای شهری گفت: بلند مرتبه سازی صحیح، دارای اصول مشخصی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی ادامه داد: در ساخت ساختمان های بلند باید عواملی همچون رعایت حقوق همسایه، هویت شهری، دید به حرم مطهر و همچنین موضوع ترافیک شهری مد نظر قرار گیرد و این اصول باید در قالب پیوست های فرهنگی، شهری و پدافند عامل، لحاظ شود.

وی تصریح کرد: تمامی طرح های مربوط به ساختمان های مرتفع باید از این کانال ها عبور کنند تا پیامدهای احتمالی حاصل از این گونه ساخت و سازها کنترل شود.

همائی فر بیان اینکه بلند مرتبه سازی دارای شرایط مشخصی است، گفت: در ساخت ساختمان مرتفع در شهرها باید این نکته را در نظر گرفت که مکان هایی مناسب برای ایجاد ساختمان های مرتفع انتخاب شود تا بتوان بسیاری از اصول شهری و شهروندی را رعایت کرد.

رئیس گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی تاکید کرد: اگر چه بلند مرتبه سازی یک اضطرار شهری است اما شهرداری می تواند با رعایت پیوست های مختلف، ساخت و سازها را کنترل کرده تا از بروز مشکلات بلند مرتبه سازی به عنوان یک عارضه شهری جلوگیری شود.