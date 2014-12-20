برگزاری مراسم رحلت پیامبر اعظم(ص) ویژه زائران غیرایرانی در حرم رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی باقری با بیان اینکه همه ساله در ایام دهه پایانی ماه صفر، خیل عظیمی از زائران با ملیت‌های مختلف برای عرض تسلیت به حرم مطهر رضوی مشرف می‌شوند، اظهار داشت: این مدیریت، برنامه‌ها و مراسم ویژه‌ای برای زائران عرب، اردو و آذری زبان تدارک دیده است.

مدیر امور زائران غیر ایرانی آستان قدس‌رضوی گفت: قرائت زیارت ائمه بقیع، عاشورا، امین‌الله و دعای صباح، مداحی و سوگواری، اقامه نماز جماعت، سینه زنی و سخنرانی از جمله این برنامه‌ها است.

وی اظهار داشت: حجت‌الاسلام‌ سید عادل العلوی، بعد از نماز ظهر و عصر در جمع زائران عرب زبان به تبیین و بررسی "آثار هجرت معصومین(ع) در اسلام" می‌پردازد.

حجت‌الاسلام باقری بیان داشت: زیارت حضرت رسول(ص) از دور، از دیگر برنامه‌هایی است که توسط عادل حدادی در رواق دارالمرحمه ویژه زائران عرب زبان، حرم مطهر رضوی قرائت می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری مراسم ارتحال پیامبر اسلام(ص) ویژه زائران اردو زبان گفت: حجت‌الاسلام محمد یعقوب بشوی، در این مراسم که بعد از نماز مغرب و عشاء، در رواق کوثر حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود، "نقش عظیم پیامبر(ص) در هدایت انسان ها" را تبییین و بررسی می‌کنند.