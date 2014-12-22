تبعات برگزاری مسابقه موش کشی/ترویج خشونت در میان دانش آموزان

دکتر سید جاوید آل داوود در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته گذشته انجمن علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه مشهد با برگزاری مسابقه ای جهت تشریح کالبد موش حدود 400 موش در اختیار دانش آموزان قرار داد.

به گفته وی، قرار شد هر دانش آموزی که سریع تر قلب و کبد موش ها را کالبد شکافی کند، جایزه بگیرد.

رئیس انجمن حمایت از حیوانات اظهار داشت: این انجمن علمی ادعا کرده بود که این موش ها، جانوران آزمایش شده ای هستند که قرار است معدوم شوند و موسسه راضی آنها را در اختیار انجمن علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه مشهد قرار داده است.

آل داوود تصریح کرد: اما در تماس هایی که با موسسه راضی داشتیم چنین ادعایی تکذیب شد و مسئولان این موسسه اعلام کردند به دلیل اینکه حیوانات آزمایش شده حاوی مقادیر زیادی از داروها و تشعشعاتی هستند که ممکن است در تماس با انسان اثرات بهداشتی جبران ناپذیری داشته باشند به هیچ عنوان این موسسه حیوانات آزمایش شده را در دسترس افراد عادی قرار نمی دهد و به شیوه خاص آنها را معدوم می کند.

عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تاکید کرد: پس از اطلاع از این موضوع با رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه مشهد تماس گرفتیم و درخواست کردیم که جلوی این مسابقه گرفته شود.

وی افزود: اما متاسفانه این مسابقه که از روزها قبل برای آن تدارک دیده شده بود و موش ها را در اختیار دانش آموزان برای تمرین کردن در منازل قرار داده بودند پنجشنبه گذشته برگزار شد و تعداد زیادی از موش هایی که به نظر می رسد انجمن علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه مشهد تهیه کرده توسط دانش آموزان تشریح و تلف شدند.

به اعتقاد آل داوود، این اقدام نه تنها از لحاظ اخلاقی موجب ترویج خشونت در میان دانش آموزان که عمدتا کم سن و سال بوده اند، می شود از سوی دیگر به دلیل اینکه ممکن است موش ها دارای میکروب ها و آلودگی هایی باشند از نظر بهداشتی نیز اقدامی قابل انتقاد است.

وی در پاسخ به اینکه هدف این انجمن علمی از برگزاری چنین مسابقه ای چه بوده است اظهار داشت: در حقیقت قصد آنها آشنایی دانش آموزان با رشته دامپزشکی بوده اما به دلیل اینکه شرایط خاص تشریح حیوانات در این مسابقه رعایت نشده و همچنین تنها جنبه های خشونت بار این رشته به دانش آموزان معرفی شده بنابراین هیچ نقشی در آشنایی دانش آموزان با دامپزشکی به طور مناسب ندارد.

آل داوود با اشاره به اینکه ترویج حیوان کشی و حیوان آزاری در میان کودکان کم سن و سال اقدامی بسیار ناپسند است، تاکید کرد: انتظار نمی رود یک انجمن علمی به بهانه کارهای علمی چنین اقدامات ناشایست و بی مطالعه ای را در میان کودکان رواج دهد.