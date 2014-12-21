فریدون آسرایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تازه ترین فعالیت‌های خود توضیح داد: خوشبختانه با تلاش شبانه روزی که بهروز صفاریان و همکارانش طی هفته های اخیر در استودیو انجام دادند تدوین تازه ترین آلبومم را با عنوان « عشق یعنی...» به اتمام رسانده ایم و طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته از چند روز دیگر کارهای تبلیغاتی آلبوم آغاز می شود و این برای من اتفاق بسیار خوشحال کننده ای است که امیدوارم مورد توجه مخاطبان نیز قرار بگیرد.

وی درباره این آلبوم گفت: بهروز صفاریان تقریبا در نیمی از قطعات آلبوم به عنوان تنظیم کننده حضور داشته است ضمن اینکه مهران خالصی، امید محرم زاده و فرشاد حسامی به عنوان تنظیم کننده قطعات دیگر در تهیه آلبوم کنار ما بودند در بخش ملودی و آهنگ نیز بهنام کریمی و تعدادی دیگر از هنرمندان با من همکاری کرده اند. در انتخاب ترانه ها این بار سراغ ترانه سرایان جوانی رفتم که واقعا استعداد خوبی در این عرصه دادند و تصور می کنم مخاطبان با کارهای این عزیزان ارتباط خوبی برقرار می کنند.

خواننده قطعه پرطرفدار «گل هیاهو» ادامه داد: چند روز پیش که برای شنیدن اثر نهایی به استودیو رفته بودم به نظر می آمد که تهیه کننده و دوستانی که حضور داشتند از اثر راضی بودند. به هر حال وقتی هنرمندانی چون بهروز صفاریان در کنار باشند به طور حتم آن اثر می تواند کار زیبایی باشد. البته این آلبوم نتیجه بیش از سه سال و شش ماه تلاش من و همکارانم است که امیدوارم بعد از انتشار در بازار موسیقی مورد رضایت مخاطبان نیز قرار بگیرد.

آسرایی با اشاره به تاریخ انتشار آلبوم توضیح داد: اگر مشکل خاصی پیش نیاید آلبوم «عشق یعنی...» اوایل دی ماه امسال وارد بازار موسیقی خواهد شد. این در حالی است که به طور حتم برنامه ریزی هایی برای برگزاری کنسرت خواهیم داشت که بعد از انتشار آلبوم جزییات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

آلبوم های «سرگذشت»، «اولین سلام»، «غریبه»، «از تو دورم» و «خاطرات گمشده» آثاری هستند که فریدون آسرایی تاکنون آنها را در بازار موسیقی منتشر کرده است.