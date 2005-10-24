خدايا در اين روز توفيق قرائت قرآن را نصيبم فرما

اللهمّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنانِ
واغْلِقْ عَنّي فيهِ أبوابَ النّيرانِ
وَوَفّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ القرآنِ
يا مُنَزّلِ السّكينةِ في قُلوبِ المؤمِنين.
خدايا در اين روز درهاى بهشت را برويم بگشا
و درهاى آتش دوزخ را برويم ببند
و در آن براى تلاوت قرآن توفيقم ده
اى نازل كننده آرامش در دلهاى مؤمنان.
گفتار نور:
عن فضيل بن يسار قال: كان ابو جعفر (ع) اذا كان ليلة احدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين اخذ فى الدعا حتى يزول الليل فاذا زال الليل صلى.
فضيل بن يسار گويد: امام باقر (ع) در شب بيست و يكم و بيستسوم ماه رمضان مشغول دعا مىشد تا شب بسر آيد و آنگاه كه شب به پايان مىرسيد نماز صبح را مىخواند.
وسائل الشيعه، ج 7، ص 260، ح 4
