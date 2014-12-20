به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا احمد يزدي در تشریح مهمترین اقدامات انجام گرفته به منظور کاهش پیک مصرف برق ایران، گفت: با مجموعه اقدامات انجام شده برای تابستان سال جاری پيك مصرف برق در روز چهارم مردادماه سال جاري به ميزان 1930 مگاوات كاهش یافت.

مدير دفتر مديريت مصرف توانير با اشاره به مشارکت 55 شركت برق منطقه اي و شركت هاي توزيع برای کاهش پیک مصرف برق تابستانی، تصریح کرد: به منظور نظارت بر اجراي 15 طرح مديريت مصرف 11 هزار و 500 گزارش 15 روزه از شركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق سراسر كشور به توانير ارسال شد كه نتيجه اجراي اين 15 طرح، كاهش 4700 مگاواتي مصرف برق به صورت غير همزمان و كاهش 1930 مگاواتي نياز مصرف برق به صورت همزمان در شبكه برق بود.

این مقام مسئول افزود: اگر به جاي اجراي طرح هاي مديريت مصرف در تابستان سال جاري با فرض 15 درصد متوسط تلفات شبكه برق و همچنين 20 درصد ضريب ذخيره ديسپاچينگ براي شبكه برق ظرفيت جديد نيروگاهي و متناسب با آن شبكه برق احداث مي كرديم باید 2600 مگاوات نيروگاه احداث مي كرديم تا در شبكه سراسري برق 1930 مگاوات برق به مصرف برسد.

وی با یادآوری اینکه با احتساب 1000 دلار سرمايه گذاري براي ايجاد هر كيلووات ظرفيت جديد نيروگاهي و محاسبه 2500 تومان ارزش ريالي هر دلار، بیان کرد: بر این اساس بايد 6900 ميليارد تومان فقط در سال جاري برای ايجاد 2600 مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي سرمايه گذاري انجام می گرفت.

احمد یزدی با بیان اینکه از 15 خردادماه تا 15 شهريورماه 355 ميليارد تومان صرفه جويي در مصرف انرژي انجام گرفته است، اظهار داشت: با اجراي برنامه هاي مديريت مصرف در اين مدت 1185 ميليون ليتر معادل گازوييل صرفه جويي حاصل شده است.

این مقام مسئول با تاكيد بر اينكه براساس ترازنامه انرژي سال 91 توليد و مصرف هر كيلووات ساعت انرژي الكتريكي 922 گرم انواع گازهاي آلاينده توليد مي كند، تبیین کرد: از این رو هزينه جبران آن حدود 100 تومان است.

مدير دفتر مديريت مصرف توانير خاطرنشان کرد: در مجموع هشت هزار و 100 ميليارد تومان در سه بخش ذكر شده صرفه جويي حاصل شد درحالي كه كل هزينه هاي انجام شده براي مديريت مصرف 150 ميليارد تومان بوده است.