جزییات جدید حذف دفترچه بیمه/پذیرش با کارت ملی در ۶۷۰ بیمارستان

سید مهدی میرشاه ولد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جایگزینی کارت ملی به جای دفترچه بیمه گفت: این طرح از ۱۵ آذر ماه در سراسر کشور در چهار استان تهران، فارس، مازندران و اصفهان آغاز شد که در هر استان نیز یک بیمارستان به عنوان پایلوت برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد.

وی از اضافه شدن چندین بیمارستان به طرح حذف دفترچه بیمه در بیمارستان های دولتی گفت: یک بیمارستان در تهران و سه بیمارستان نیز در اصفهان به این طرح اضافه شده است.

وی تاکید کرد: در تهران ابتدا مرکز قلب تهران نسبت به اجرای این طرح اقدام کرد و به تازگی بیمارستان بهارلو نیز اضافه شده است به طوری که بیماران برای بستری شدن می توانند با ارائه کد ملی پذیرش شوند.

سخنگوی سازمان بیمه سلامت از گسترش این طرح در بیمارستان های دولتی خبر داد و گفت: برنامه ریزی ما این است که هر بیمارستان دارای سیستم HIF که آمادگی اتصال به سامانه بیمه سلامت را دارد می تواند در اجرای این طرح پیش قدم شود و ما آمادگی داریم این طرح را در تمامی بیمارستان های دولتی طرف قرارداد اجرا کنیم.

میرشاه ولد با اشاره به اینکه متقاضیان با ارائه کارت ملی پذیرش می شوند، گفت: البته داشتن کد ملی نیز برای پذیرش کافی است و با کد ملی تمامی اطلاعات هویتی و بیمه ای بیمار مشخص شده و می توانند با آن بستری شوند.

به گفته وی این طرح فعلا فقط برای بستری بیماران است و از سال آینده نیز تصمیم داریم با استفاده از تجارب این طرح و رفع اشکالات احتمالی آن برای بیماران سرپایی نیز دفترچه بیمه را حذف کنیم.

این مقام مسئول در سازمان بیمه سلامت با تاکید بر اینکه تا پایان سال تمامی بیمارستان های طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت در سطح کشور مشمول طرح حذف تدریجی دفترچه بیمه خواهند شد، گفت: ظرف یک ماه آینده پایلوت این طرح به پایان می رسد و پس از جمع بندی و فراهم بودن شرایط این طرح در استان های بیشتری در کشور اجرایی خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر ۵۴۴ عدد از بیمارستانهای دانشگاهی علوم پزشکی و همچنین ۱۳۰ بیمارستان غیر دانشگاهی در سراسر کشور طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت هستند و تلاش ما بر این است تا پایان سال در تمامی این بیمارستان ها این طرح اجرا و به تدریج دفترچه بیمه حذف و کد ملی جایگزین آن شود.