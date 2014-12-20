فعالیت کمیسیون پزشکی در مراکز درمانی اردبیل/ کاهش 30 درصدی شکایات

به گزارش خبرنگار مهر، احد پنبه ای ظهر شنبه در جلسه بررسی روند اجرای این طرح گفت: پیش از این بیمه شده به مدت چهار ماه در نوبت می ماند اما در وضعیت فعلی کمیسیون پزشکی در مراکز درمانی برقرار شده و پاسخگوی پرونده ها است.

وی افزود: این موضوع موجب شده است در عرض ۱۰ روز پرونده بیمه شده در کمیسیون پزشکی بررسی شده و نتیجه آن ابلاغ شود.

مدیر کل تامین اجتماعی استان تصریح کرد: در پی برقراری کمیسیون پزشکی در مراکز درمانی اعتراض بیمه شدگان نسبت به تاخیر زمانی رسیدگی پرونده ها ۳۰ درصد کاهش یافته است.

پنبه ای کیفی سازی خدمات را از جمله اهداف تامین اجتماعی برشمرد و افزود: در حال حاضر ۱۷۱ هزار بیمه شده اصلی و ۵۳۰ هزار بیمه شده اصلی و تبعی در استان تحت پوشش این سازمان است.

وی با اذعان به اینکه پوشش بیمه تامین اجتماعی به نسبت سال های گذشته افزایش یافته است، ادامه داد: انتظار بر این است استفاده مطلوب از خدمات فرهنگ سازی شود.

مدیر کل تامین اجتماعی استان به فعالیت ۱۰ شعبه تامین اجتماعی در سطح استان اشاره کرد و گفت: علاوه بر توسعه کیفی توسعه کمی خدمت رسانی نیز مورد توجه است.

وی افزود: کیفی سازی خدمات با راه اندازی دو شعبه جدید التاسیس در سرعین و اصلاندوز و شعبه اقماری نیر به وضوح مشاهده می شود.

به گفته پنبه ای تامین اجتماعی استان سال گذشته از درجه سه به دو ارتقا یافته است.