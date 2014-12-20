مرمت 50 بقاع متبرکه استان بوشهر/ اجرای 15 پروژه بزرگ استانی از محل وقف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی محمدیان ظهر شنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: هفته وقف امسال از 29 آذر تا 5 دی خواهد بود که در این راستا برنامه هایی نظیر همایش وقف و رسانه، برپایی ایستگاه های همه واقف باشیم و پنج خیمه معرفت در امامزادگان استان با حضور روحانیون اعزامی از قم اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دو هزار مسجد و اماکن مذهبی در استان بوشهر وجود دارد، افزود: همچنین امسال مرمت و بهسازی 50 بقاع متبرکه از محل هدایای مردمی و نزورات انجام شده است.

محمدیان تصریح کرد: در سال جاری 15 پروژه مهم استانی از طریق موقوفات با سرمایه گذاری مردم و صندوق راسخون استان بوشهر در دست راه اندازی بوده که سه پروژه آن با مساحت 15 هکتار در بخش کشاورزی است.

وی با بیان اینکه تاکنون 32 برنامه فرهنگی در استان بوشهر اجرایی شده است، عنوان کرد: در طرح مهر تحصیلی سه هزار بسته فرهنگی بین دانش آموزان بی بضاعت توزیع شد.

مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان بوشهر بیان کرد: همچنین 200 برنامه روضه خوانی، عزاداری و جشن در بقاع متبرکه استان بوشهر برگزار شد که در کنار آن 30 هزار بسته غذایی در مناسبات فرهنگی و مذهبی توزیع شد.

وی خاطرنشان کرد: توزیع پنج هزار جلد قرآن کریم در مساجد و بقاع متبرکه از یگر برنامه‌های ما بود و همچنین مسابقات قرآن مرحله استانی در شش شهرستان برگزار شد.