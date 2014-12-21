عوالم هزاران رنگ و تنوّع موجودات ساکن در آن/تفاوت سحر با کرامت و معجزه

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روزها از ماه پر اندوه صفر، خانواده ی بزرگ موعودیان، در هشتاد و هفتمین نشست از سلسله نشستهای ماهانه «فرهنگ مهدوی» مؤسّسه فرهنگی موعود(عج)، گردهم آمدند تا پای سخنرانی استاد «اسماعیل شفیعی سروستانی»، بنشینند و ازعوالم ماورایی بشنوند.

در این نشست، که با عنوان «کاهنان معابد وارتباط با نیروهای ماورائی» برگزار شد، موعودیان، ضمن آشنایی با برخی عوالم و موجودات ساکن درآنها، به استناد منابع وحیانی و روایات از نحوه تعامل انسان و سایر موجودات و کارکرد انها شناخت پیدا کردند.

سخنران نشست، اسماعیل شفیعی سروستانی، ضمن تأکید بر به‌هم پیوستگی موضوع نشست ۸۷ با دو جلسه قبلی، محور همه نشست ها را مبتنی بر بررسی «سیر تحول فکر و عمل ابلیس و قبیله لعنت از صبحگاه آفرینش تا تشکیل مجامع مخفی» دانست. ایشان در ادامه، ضرورت سخن گفتن از نیروهای ماورائی را به نحوه ی نگرش ما درباره موجودات و عوالم ماورائی دانستند. ایشان با تأکید بر اینکه علوم جدید و تفکّر پوزیتیویستی، سبب شده است که انسان جدید، چشمش را بر همه چیز، جز این جهان مادّی و محسوس ببندد، اشاره کردند که با انکار انسان عصر جدید، موجودات ماورائی و عوالم تأثیر گذار، کارکرد خود را از دست نمی دهند.

وی در ضمن سخنانشان بیان کرد: «براستی مجموعه ای از عوالم ناپیدا و موجودات ساکن در آنها از گذشته بوده، امروزه هستند و در آینده نیز خواهند بود. در ضمن در زندگی انسان تأثیرگذار و نقش آفرینند. اقوام پیشین دقیق تر آن عوالم را می شناختند و با موجودات آن انس داشتند.»

عوالم هزاران رنگ و تنوّع موجودات ساکن در آن

سردبیر ماهنامه ی موعود در ادامه سخنانش روایاتی را درباره ی عوالم متعدد و مخلوقات متنوّع خداوند متعال خواند. از جمله آنکه بیان کرد: «امام صادق(ع) فرموده اند: براستى براى خدا عزّوجلّ ۱۲۰۰۰ عالم است كه هر كدام بزرگترند از هفت آسمان و هفت زمين، و هيچ كدامشان نمي دانند كه خدای عزّوجلّ عالم ديگرى دارد و من حجّت بر همه آنها هستم‏.»

همچنین ایشان از زبان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع)، چهار گونه از موجودات را برشمرد: فرشتگان، جنّیان، نسناس و موجوداتی که نه انسانند، نه جنّ؛ شبیه به چارپایان که فقط جنس نر در میان آنها وجود دارد و مادّه ندارند. آنگاه سخنرانِ نشست، درباره دو گروه اوّل شرح دادند.

الف) فرشتگان

مدیر مسئول مؤسّسه موعود، ماهیّت فرشتگان را از زبان مبارک اهل بیت(ع) چنین توصیف کرد:

«از امام باقر(ع) پرسیدند: فرشته‏ ها افزون ترند يا آدمها؟ فرمودند: «به آن كه جانم به دست اوست، البتّه فرشته ‏ها در آسمان بيش‌ترند از شمار خاك در زمين. در آسمان جاى پایى نيست؛ جز اينكه فرشته ‏اى تسبيح و تقديس كُند و در زمين درخت و كلوخى نيست؛ جز اينكه فرشته ‏اى بر آن گماشته شده و خدا هر روز كار او را بياورد و خدا بدو داناتر است. هيچ كدام نيستند؛ جز اينكه هر روز به ولايت خاندان من به خدا تقرّب جويند و براى دوستان ما آمرزش می‌ خواهند، و به دشمنانمان لعن كنند و از خدا عذاب آنها را می خواهند.»

و همچنین امیرمؤمنان(ع) در توصیف انواع خارق العاده ی فرشتگان چنین فرمودند: «خداوند فرشته‏هایی دارد كه اگر يكى از آنها به زمين فرود بیاید، از بزرگى او و بسيارىِ بالش، زمين او را جاى ندهد. برخى از آنهايند كه اگر جنّ و انس مكّلف شوند كه او را توصیف کنند، نمی توانند؛ از بس بندهاى بدنش از هم دورند و خوش تركيب است. چگونه فرشته ‌ای را كه ميان دو شانه و پرّه گوشش ۷۰۰ سال است، می ‌توان توصیف کرد؟

برخى با يك پرش، افق را ببندد و برخى هستند كه آسمانها تا كمرشان است. برخى گام بر هواى زير زمين دارند بى ‏قرارگاه و همه ی زمين تا زانویشان است، برخى همه آب هاى جهان را در پشت صدف ناخن بزرگ خود جا دهند، برخى هستند كه اگر همه كشتي ‌ها در اشك ديده‏ شان افكنده شوند، تا هميشه روان باشند: فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ‏.»

سروستانی با استناد به روایات، تأکید کردند که تمامی فرشتگان، مجرّد و روحانی اند و همگی شان دوستان و خدمتگزار انبیا و اوصیا و دعا گوی شیعیان اهل بیت(ع) هستند.

ب) جنّیان

سخنران، خلقت جنّیان را بعد از فرشتگان و قبل از انسانها دانستند و با اشاره به لطافت جسمی جنّیان، آنها را موجودی «مؤثّر و نادیدنی» خواندند. ایشان با بیان ماهیت جنّیان از زبان روایات، آنها را متعدّد، متنوّع و در فرقه ها، چهره ها و قدرتهای گوناگون دانستند و با بیان نقل سخنی از امام صادق(ع) جنّیان را اینگونه تقسیم بندی کردند:

«به فرموده امام صادق(ع)، قسم اوّل جنّیان با ملائکند. "

گروهی از اجنّه کسانی هستند که از سوی امامان(ع) برای آنها خلیفه معیّن شده است و فرمانبردار امامان و دوست آنها و دشمن دشمنان آنها هستند. آن جنّیان مؤمن، با قوّه ی اختیاری که در دست دارند، خود را در مقام قرب به خداوند بالا کشیده اند تا جایی که بال به بال ملائک، خداوند را عبادت می کنند. همگی این گروه از جنّیان، بر مدار مرام آل محمّد(ص) زندگی می کنند.

قسم دوم آنهایی هستند که در هوا می پرند و دسته ی سوم به شکل سگ ها و مارها هستند.

در روایت دیگری از قول امام معصوم(ع) جنّیان به پنج صنف تقسیم شده اند: «جنّیان پنج صنف هستند؛ گروهی از آنها، مانند باد در هوا هستند و عدّه ای دیگر مارها و دسته ای دیگر عقرب ها و بعضی دیگر حشرات و گروهی دیگر، مانند بنی آدم هستند که آنها نیز در قیامت حساب و کتاب دارند.»

ارتباط انسانهای ناصالح و جنّیان ناصالح

سروستانی در ادامه، سوره ی «جنّ» را حاوی نکات خواندنی بسیاری درباره جنّیان دانست و بر خواندن آن تأکید کرد. ایشان با اشاره به این آیه «و از ميان ما برخى درستكارند و برخى غير آن، و ما فرقه‏ هايى گوناگونيم. (جنّ:۱۱)» از زبان جنّیان، توضیح دادند که رئیس اشرار و جنّیان کافر، ابلیس لعین است که در برابر نیروهای خیر برای خودش لشکری را مجهّز کرده و به فعّالیت می پردازد. ایشان در ادامه بیان کرد:

«جنّیان هم مانند انسانها، فرقه های گوناگون دارند؛ برخی صالح و مؤمنند و برخی کافر. میان ناصالحان از انسان و ناصالحان از اجنّه، و میان صالحان انسان و اجنّه همیشه از گذشته های دور ارتباط بوده است. قرآن کریم می فرماید:

«و مردانی از میان انسان ها، به مردانی از جنّ پناه می بردند و برسرکشی آنها می افزودند. (جنّ: ۶)»

این دو گروه ناصالح انسی و جنّی همدیگر را تقویت می کنند. مؤمنان انسی و جنّی هم همین گونه هستند و همدیگر را در «ایمان» تقویت می کنند. لذا جریان تقویت کنندگی در میان هر دوی این گروه ها اتّفاق می افتد.

در اثر تعامل این دو موجود مخلوق مختار، وقایعی اتّفاق افتاده است که بسیار گوناگون و متنوّع است.

نخستین کسی که با انسانها ارتباط برقرار کرد، ابلیس بود که پس از آن دشمن قسم خورده ی انسانها شد. در نشستهای پیشین گفتیم که تأسیس معبد توسط القای ابلیس به قابیل ایجاد شد. بنابراین قابیل، نخستین سازنده ی معبد و نخستین آتش پرست بود. پس از او قابیلیان در زمین جاری شدند؛ چنانکه هابیلیان در زمین جاری شدند. فرهنگ معبدی و کهانت، از طریق بنی قابیل در زمین گسترش یافت. به عبارت دیگر، کاهنان معابد که در معابد حاکم بودند و میان انسانها حکم می کردند، عموماً مرتبط با نیروهای جنّی بودند. با کدام دسته از جنّ ها؟ ناصالح. چرا؟ چون در میان مؤمنان جنّی اساساً میل و ارتباط با انسانها به قصد بهره کشی و معامله گری چنانکه بین شیاطین است وجود ندارد.

جنّیان مؤمن، شریعت را به درستی و با دقّت مراعات می کنند. چون تقوا دارند، آزار و اذیّت ندارند، انسان آزاری و جن آزاری ندارند و طمع و خودکامگی در آنها نیست، بنابراین به دنبال ارتباط با انسانها هم نیست.

مردم آلوده اند و از دین فراری

استاد سروستانی با بیان اینکه «در هیچ دوره ای به اندازه ی عصر ما بشر آلوده به نیروهای جنّی شیطانی نبوده است»، بخشی از این آلودگی را ناشی از «نزدیک شدن انسانها به نجاسات و آلودگی های جسمی و روحی» دانستند که در نتیجه ی آن، نیروهای شیطانیِ خواهان ارتباط با انسانها، آنها را در قلمرو ناپاک و فاسد ابلیس لعین، وارد می کنند. ایشان یکی از علّتهای فساد انسانها را «آلودگی به انواع علوم خفیه و غریبه» دانستند و هشدار دادند که با بی توجّهی خانواده ها و مسئولان، این آلودگی رو به افزایش است. ایشان درباره ی نقش رسانه ها در ترویج این علوم بیان کرد:

«متاسفانه ازمیان بسیاری از برنامه های سرگرمی ساز صدا و سیمای؛ جز سحر و جادوگری بیرون نمی آید. کارتون ها و فیلمهایی که آکنده از انواع اجنّه، ارتباط انسانها با آنها و جادوگری است. امّا متأسّفانه مسئولان این رسانه ها، از این قضیّه بی اطّلاعند. آنها می خواهند مردم را سرگرم کنند، غافل از اینکه در آن حین، دارند مردم را آلوده می کنند. آنها مردم را با آلودگی هایی بیمار می کنند که علاج ندارد.

این ماجرا از اینجا تقویت می شود که ابلیس ملعون می خواهد هر چه زودتر حکومت جهانی خود را ایجاد کند و دست‌نشانده اش، بنی اسرائیل و مجامع مخفی هم در پی او همین را می خواهند و راه برپایی این حکومت را این می دانند که هر چه بیشتر مردم آلوده شوند و در اثر آلودگی مردم، رفته رفته ارتباط معنوی آنها با خداوند کاسته شود. در چنین شرایطی اگر بخواهی جوانی را بر مرام دینی و حقیقی محمّد و آل محمّد(ص) آشنا کنی، نمی شنوند. از نتایج اوّلیه ی آلودگی ها، انکار، انزجار و نفرت از مقدّسات دینی و شریعت است.»

علوم خفیه، ابزار ارتباط گیری

پژوهشگر حوزه ی غرب شناسی در ادامه ی موضوع ارتباط گیری با نیروهای جنّی شرور، توضیح دادند که «علوم خفیه یا غریبه» از ابزار ارتباط گیری محسوب می شوند که این علوم پنهان در همه ی قرون، در برابر علوم جلیّه و آشکار قرار می گرفتند. ایشان درباره ی علوم غریبه توضیح داد:

«علوم غریبه، به مجموعه ای از دانش ها اطلاق می شود که معمولاً از دسترس عموم مردم دور نگه داشته می شد. در گذشته تنها کاهنان از آن استفاده می کردند و معدود افرادی که در مناطق دورافتاده با اجنّه ارتباط برقرار می کردند. امّا این علوم امروزه عمومی شده است.

تعداد شعب این علوم نزد اقوام مختلف، بسیار است و گاه تا سی شاخه مختلف برای آن برشمرده اند؛ همچون: علم رمل، جفر، اعداد و ...؛ امّا در تقسیم کلّی این علوم را به پنج علم کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا در علوم غریبه، به خمسه محتجبه تقسیم کرده اند. ، یعنی پنج علمی که مخفی است و تمام آن از اسرار است.

این علوم اساساً در نزد شرع مقدّس نهی شده و مردم برای تعلیم ونشر ان مأذون نیستند.

عمر استفاده از این علوم، از زمان حضور انسان بر زمین است. الان در حالی که ظاهراً مردم جهان مبتلای علوم تجربی وجدید هستند، عدّه ای خاص تلاش بر سلطه بر جوامع دارند. راز بسیاری از اتّفاقاتی که برای مردم می افتد و دلیل آن اتّفاقات را نمی فهمند، به همین علوم و موجوداتی که به آن مشغولند، برمی گردد.

فنون ساحری و جادوگری هم بخشی از علوم غریبه اند. آنچه در کتابهای تخصّصی راجع به علوم تخصصی آمده است، علوم غریبه را به این شاخه ها تقسیم کرده اند:

«شعبده، تسخیرات، طلسمات، قیافه و تنجیم».

شفیعی سروستانی سپس به اختصار هریک از این شعب را معرفی کرد.

ساحری قوی ترین ابزار رهزنی انسانها

شفیعی سروستانی اشاره کرد که از آنجایی که ساحری، همیشه بر مردم تأثیر بسیار زیادی می گذاشت و در جنگ و صلح، اوضاع را به نفع حاکمان تغییر می داد، حاکمان و پادشاهان در طول قرون گذشته، همواره در کنار دستشان از جادوگران به عنوان مشاوران خود استفاده می کردند.

ایشان اذعان کرد که امروزه نیز حاکمان غربی در آمریکا و انگلیس، از این علم بهره می برند. این در حالی است که سحر و جادوگری از منظر تمامی ادیان اسلام، مسیحیّت حرام و مجازات جادوگری در مسیحیّت، سوزانده شدن در آتش است. ایشان در ادامه به بیان تأثیر کهانت در تاریخ کهن پرداختند و بیان کردند:

«کاهنان معابد، که در طول قرون با موجودات ماورائی و نادیدنی آشنایی پیدا کرده بودند، از آنها برای رهزنی مردم اطّلاعات می گرفتند. مردم مؤمنی که با معجزات رسولان و پیامبران آشنایی داشتند، تفاوت اعجاز و جادو را می دانستند و فریب نمی خوردند؛ امّا مردم ساده لوح و دورافتاده ازاولیا و اوصیای الهی فریب می خوردند و از طریق کاهنانی که ساحری می کردند، مرعوب، مفعول و منفعل در برابر نیروهای جادویی می شدند.

کاهنان، واسطِ میان مردم و نیروهای ماورائی شیطانی بودند؛ امّا چون مردم تفاوت نیروهای شیطانی و رحمانی را نمی شناختند، تحت اوامر کاهنان، نیروهای شیطانی را رحمانی می پنداشتند و آنها را در معابد می پرستیدند و برایشان قربانی می کردند تا جایی که در معابد فرزندان خودشان را برای الهه ها و ایزدان و اساطیر که چیزی جز شیاطین نبودند، قربانی می کردند.»

تفاوت سحر با کرامت و معجزه

سخنران نشست، با غیرواقعی خواندن سحر و حقیقی دانستن معجزه، تفاوت این دو را در دو مورد دانستند که به اختصار نقل می کنیم:

۱. تولیدات اراده ساحران یا کاهنان در محدوده شعاع وجودی نفس پلید آنان است و از علم غیرصحیح نشئت می گیرد. از اینرو، مبتلا به نواقص است؛ در حالی که معجزه حقیقی است و هرگز خلافش پدید نمی آید. مانند: محدود، خلاف واقع و قابل شکست بودن؛ مثل سحر ساحرانی که با حضرت موسی(ع) مبارزه می کردند. سحر آنها توسط معجزه ی حضرت موسی(ع) شکسته شد؛

۲. معجزه تأثیر در عالم خارج و تغییر واقعیّت است؛ چنانکه چوبی حقیقتاً به اژدها تبدیل می شود یا سنگی واقعاً می شکافد و از آن چشمه های آب می جوشد؛ امّا سحر غالباً تنها در خیال بینده اثر می گذارد و واقعاً اتّفاق نمی افتد؛

ایشان پس از بیان این تفاوتها، درباره ی قدرت معجزه بیان کردند: «خداوند متعال به معجزه، غلبه داده است. در واقع در نهایت آنکس که غالب است، حضرات پیامبران هستند و نه جادوگران.

وی گفت:این نکته هم قابل توجّه است که نسبتی میان معجزه و وضعیتی که بشر در آن قرار داشته وجود دارد. یعنی بشر در وضعیتی قرار داشته است که معجزه ای در آن زمان از سوی آن نبی(ع) اتّفاق افتاده است. وقتی در زمان حضرت موسی(ع) غلبه با سحر است، معجزه، سحر شکن است؛ امّا در زمان انبیای دیگر، معجزات دیگری بوده است. به هر صورت، حسب سنّت خداوند، معجزه برتر است و غالب می شود. معجزه ی انبیا پشت گرم به نصرت الهی اند؛ در حالی که شیاطین پشتیبان ساحران هستند و باطل اساساً و ذاتاً نابود شدنی است: جاء الحقّ و زهق الباطل.»

اساطیر کهن، اجنّه بوده اند

شفیعی سروستانی در بحث مفصّلی راجع به کاهنان، از ارتباط آنها با موجودات ماورائی سخن گفتند و بیان کردند که این ارتباط نه تنها از طریق روایات ما تأیید شده است، بلکه مورّخین نیز آن را به ثبت رسانده اند. ایشان با بیان توصیف «ویل دورانت» در کتاب «تاریخ تمدّن» از موجودات گزارش شده توسط مردم شهر یونان، بیان کردند که مورّخین، ارتباط این موجودات ماورائی را که در گوشه گوشه ی زمین ویژگی های مشترکی دارند، درک نمی کنند؛ امّا به نظر ایشان، اساطیر کهن همان جنّیان هستند. ایشان در شرح این موضوع، سؤال کارل گوستاو یونگ را پاسخ دادند:

من می گویم: ساکنان تمدن های کهن از مسیر کاهنان چه در آفریقا و چه در میان سرخپوستان، ارتباط با نیروهای جنّی داشته اند که این نیروها می توانستند سریع در هر دوره و در هر زمانی رفت و آمد کنند و با ساکنان این تمدن ها ارتباط بگیرند. بدین ترتیب، اجنّه ی شیطانی، پیام آوران کاهنان بودند که برای آنها اعمال جادویی شان را انجام می دادند.»

فراخوانی نیروهای شیطان

سردبیر ماهنامه موعود، با بیان اینکه شیاطین تا فراخوانده نشوند، به انسانها مراجعه نمی کنند، انواع فراخوانی شیاطین را «عمومی» و «خاص» خواندند.

ارتباط گیری عمومی به خاطر مبتلا بودن انسان به نجاسات فیزیکی و متافیزیکی است و بسیاری از ما انسانها را در درجات مختلف در بر می گیرد. استاد، راه برطرف کردن این آلودگی را برطرف کردن نجاسات (چه نجاسات فیزیکی و چه متافیزیکی) با استفاده از توصیه های انبیا و اوصیا در شریعت و اخلاق دانستند.

ایشان، فراخوانی خاص را از طریق ساحری و برای اهداف خاصّ دانستند. ایشان بیان کردند که این فراخوانی برای استفاده از نیروهای ویژه ی جنّیان است که برخی از آنها در انسانها نیست. ویژگی هایی مثل سرعت در حرکت، نادیدنی بودن، سابقه ی حضور طولانی در زمین و عمر طولانی و چند هزار ساله.

شبیه «فاستوس» یم

سخنران، «دکتر فاستوس» قهرمان کتاب «فاوستوس» اثر کریستوفر مارلو را داستان انسان آلوده ی امروز دانستند. دکتر فاستوس، پزشک مشهوری بود که به معامله با شیطان تن در داد و با نزدیکی بیشتر به شیطان، روح خود را به او فروخت و در نهایت، با عاقبت به شرّی و بی آنکه قادر باشد اسم خداوند را بر زبان بیاورد، در تنهایی، بی پشتیبان و با حسرت توسط شیطان، به جهنّم برده شد.

یادآوری می کنم که چونان همیشه این سخنرانی با پخش فیلمهای متعددی مرتبط با موضوع سخنرانی همراه بود.

در نمایشگاه جنبی نشست، نمایشگاه محصولات فرهنگی، جدیدترین آثار فرهنگی موعود را عرضه کرده بود. اوح فشرده سخنرانی های قبلی در زمره این آثار بود که مورد توجه علاقمندان قرار گرفت.