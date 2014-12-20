مرگ 297 تهرانی در حوادث ناشی از کار

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال 92 یک هزار و 994 نفر در حوادث ناشی از كار جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن كه تعداد تلفات حوادث كار یك هزار و 796 نفر بود، 11 درصد افزایش یافته است. ‌استان‌های تهران با 488، خراسان رضوی با 154 و اصفهان با 132 فوتی بیشترین آمار تلفات حوادث كار را داشته‌اند. و در دو ماهه ابتدایی سال 93 هم 285 نفر بر اثر حوادث ناشی از كار جان باختند که آمار تلفات حوادث كار طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5/7 درصد بیشتر شده است.

حالا پزشکی قانونی تهران اعلام کرده است تا پایان مهر ماه امسال 297 مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است. این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته تعداد موارد فوت ناشی از حادثه کار 282 مورد گزارش شده بود که این رقم رشد 5.3 درصدی را در سال جاری نشان میدهد.

بر طبق این گزارش از کل فوت شدگان حوادث کار در 7 ماهه امسال 294 نفر مرد و 3 نفر زن بوده اند.همچنین در مهر ماه امسال نیز تعداد فوت شدگان این حوادث با 41.4 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34 نفر اعلام شده است.

به گزارش مهر، طبق قوانین موجود حوادث ناشی از کار با دو ویژگی مشخص می شوند: حوادثی که در حین انجام وظیفه رخ می دهند و حوادثی که به سبب انجام وظیفه رخ می دهند. با بررسی آمارهای منتشر شده در سال های اخیر، سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن از جمله مهمترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار در کشور هستند که با رعایت نکات ایمنی به ویژه در موارد کار در ارتفاعات می تواند بروز این حوادث را تا حد قابل توجهی کاهش داد.