اعلام آخرین جزئیات بازگشت زائران اربعین/اعزام زائر فقط با کاروان

محسن نظافتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات بازگشت زائرانی که برای ایام اربعین به عراق سفر کرده بودند همچنان ادامه دارد اما در حال حاضر از مرحله اوج و بحران بازگشت خارج شده ایم.

وی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون و 350 هزار زائر تا کنون به کشور بازگشته اند، گفت: بیشترین تعداد زائران از مرز مهران وارد کشور شده اند و برخی از زائران نیز تا پایان ماه صفر در عراق مانده و پس از آن به کشور باز می گردند.

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت ادامه داد: حدود 100 هزار زائر نیز به صورت هوایی به عتبات سفر کرده بودند که تمامی آنها بازگشته اند.

وی افزود: تمامی موکب ها و قرارگاه ها و همچنین ایستگاههای پذیرایی و ارائه خدمات به زائران همچنان مستقر هستند و فقط با توجه به کم شدن تعداد زائران از حجم اتوبوس های مستقر در مرز کم شده است.

نظافتی با اشاره به اینکه زائران انفرادی امکان عبور از مرز را نداشته و نمیتوانند به عراق بروند، اظهار داشت: زائرانی که قصد سفر به کربلا و عتبات عالیات را دارند باید از طریق کاروان های سازمان حج و زیارت ثبت نام کنند در غیر این صورت امکان عبور از مرز را ندارند.