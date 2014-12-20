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۲۹ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۱

افزایش 20 درصدی تلفات غیرنظامیان افغان در سال 2014

افزایش 20 درصدی تلفات غیرنظامیان افغان در سال 2014

سازمان ملل از افزایش 20 درصدی تلفات غیرنظامیان در سال 2014 در افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، "ژورژت گاگنون"  مدیر بخش حقوق بشر هیئت کمک‌ رسان سازمان ملل در افغانستان در گفتگو با خبرنگاران ضمن تخمین زدن شمار تلفات غیرنظامیان در افغانستان در سال 2014 به بیش از 10 هزار کشته و زخمی و افزایش 20 درصدی نسبت به سال گذشته، عاملان اصلی این تلفات را طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروههای شبه نظامی خواند.

وی با اشاره به ثبت نام 9 هزار و 617 غیرنظامی از اول ژانویه تا پایان نوامبر سال 2014 اعلام کرد که این آمار شامل سه هزار و 188 کشته و شش هزار و 429 غیرنظامی می شود.

گاگنون با اشاره به توجه طالبان به اهداف نظامی و اهداف قانونمند طالبان از افزایش 33 درصدی تلفات کودکان و 14 درصدی زنان در عملیات‌ های زمینی و درگیریها میان نیروهای افغان و شبه‌ نظامیان به دنبال انفجار مواد منفجره خبر داد.

کد مطلب 2446913

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