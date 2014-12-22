به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران فعالیتهای پژوهشی یک سال گذشته را اعلام کرد که براساس آن نزدیک به 700 طرح پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در کنار 205 طرح پژوهشی در سطح ملی در این پژوهشگاه انجام شده است؛ همچنین در یک سال گذشته 9 کتاب در فرآیند داوری این پژوهشگاه قرار گرفته است.

در بخش فعالیت های انجام شده در حوزه نشر الکترونیک، تعداد مقالات دریافت شده از 11 بهمن ماه سال 92 تا 10 آذر سال جاری 286 عنوان بوده است؛ در همین حال در یک سال گذشته بیش از 40 مقاله علمی در نشریه‌های علمی پژوهشی و تخصصی و همایش‌های معتبر از سوی استادان و پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات منتشر شده است.

معاونت پژوهش این پژوهشگاه در طی سال گذشته 10تفاهم‌نامه با نهادها، سازمانها و انجمن های علمی منعقد و در یکسال گذشته 111دوره آموزشي کوتاه مدت برای 1728 دانش‌پذیر برگزار کرده است.

همچنین 4 دانشجوی دکترای پژوهش‌محور در رشته مهندسي فناوري اطلاعات و 6 دانشجو در رشته مديريت فناوري اطلاعات و 6 دانشجو در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در یکسال اخیر در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات - ایرانداک - تحصیل کرده اند.

طی یک سال 3 ميزگرد تخصصي آثار و پیامدهای سرقت علمی و راه‌های جلوگیری از آن با محوریت پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، یک جلسه هم‌اندیشی تخصصی با موضوع تجاری‌سازی دانش و دستاوردهای پژوهشی و چالش‌ها و راه‌حل‌های آن و دو میزگرد تخصصی پردازش زبان طبیعی و علوم شناختی نیز در این پژوهشگاه برگزار شده است.