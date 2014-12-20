مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان در مراسم افتتاح مرکز رشد دانشگاه آزاد واحد زاهدان بیان داشت: با توجه به تعداد دانشجویان و رشته های مختلف و ایجاد زیر ساخت های مناسب در مراکز آموزش عالی استان لذا سیستان و بلوچستان پتانسیل بسیار مناسبی برای تبدیل شدن به قطب علمی در کشور را دارد.

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی با بیان اینکه پژوهش‌های ارزنده نیروی محرکه تولید علم و ثروت در کشور است بیان داشت: پایان‌نامه‌ بهترین و ارزشمندترین فعالیت پژوهشی دانشجویان محسوب می‌شود و باید تلاش شود پایان‌نامه‌های کاربردی و مورد نیاز این منطقه بیش از گذشته در دستور کار قرار گیرد.

وی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های انجام شده در استان افزود: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک دانشگاه بزرگ و مطرح در سطح بین‌الملل نقشی کلیدی در رشد علمی در کشور به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون کارهای پژوهشی خوبی در استان انجام شده است افزود: خوشبختانه زیربنای لازم برای تشکیل کارگروه‌های مورد نیاز در استان وجود دارد و امیدواریم ایده‌ها و پیشنهادات افراد فرهیخته و نخبه‌ای که اعضا کارگروه‌ها هستند مشکلات منطقه را رفع کند.

وی یادآور شد: با توجه به نقش اساسی تجهیزات علمی و آزمایشگاهی در انجام فعالیت‌های پژوهشی باید با توجه به نیاز استان آزمایشگاه‌ها تجهیز شود.

وی همچنین بر کاهش میزان وابستگی دانشگاه به شهریه دریافتی از دانشجویان تاکید کرد و افزود: میزان وابستگی دانشگاه‌ها از شهریه‌ دانشجویان در سطح جهانی ۲۵ درصد است در حالی که این میزان وابستگی در دانشگاه آزاد اسلامی تا کنون ۹۰ درصد بوده است و لذا باید تمام تلاش‌ها در راستای کم شدن این وابستگی باشد.

راه اندازی مراکز رشد استان را در مسیر توسعه قرار می دهد

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم با اشاره فعالیت‌های انجام شده در این دانشگاه بیان داشت: راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز تحقیقاتی و مراکز رشد موجب قرار گرفتن استان در مسیر رشد و توسعه می شود.

امین ‌رضا کمالیان با بیان اینکه برای ارتقاء هرچه بیشتر جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی باید چالش‌های پیش رو شناسایی و برای رفع آن برنامه‌ریزی کرد ادامه داد: لازم است استراتژیها و برنامه‌هاي پژوهشی، آموزشي و فرهنگی دانشگاه متناسب با نيازها ی جامعه و منطقه در دستور کار قرار گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان نیز در این مراسم با اشاره به نقش مهم دانشگاه در توسعه جامعه افزود: كيفيت دانشگاه در زمینه‌های پژوهشی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و سایر حوزه ها موجب جلوگيري از هدر رفتن سرمايه‌ انساني در جامعه می‌شود.

سید محمد رضا حسینی طباطبایی اظهار داشت: توجه صحیح به هر يک از کارکردهای دانشگاه از اهميت خاصي برخوردار است و بی‌شک ارتقای کیفی تاثير بسزایی در اثر بخشي دانشگاه در جامعه به همراه دارد.

وی با اشاره به برگزاری نخستین کنگره ملی آمایش سرزمین در این دانشگاه بیان کرد:‌ محور فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در راستای پژوهش و فرهنگ قرار گرفته است و فعالیت‌های مطلوبی چون جذب هیئت علمی با فراخوان جدید، راه‌اندازی شرکت دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی انجام شده است.

وی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان با داشتن آزمایشگاه‌های مجهز برای ارائه خدمات و پشتیبانی از طرح‌های پژوهشی برون سازمانی آمادگی لازم را دارا است و در این راستا به منظور همکاری با شرکت‌های دانش بنیان در پارک فناوری واحد زاهدان هیچ محدودیتی ندارد.