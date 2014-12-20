به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در آغاز کار یک مهلت ۴۵ روزه برای معرفی اعضای کابینه تعیین کرده بود، اما حالا که ۸۱ روز از کار حکومت جدید می گذرد، اعضای کابینه معرفی نشده‌اند و این امر، انتقادهای زیادی را در محافل سیاسی و رسانه ای در پی داشته است.

محمد اشرف غنی یک روز پس از مراسم تحلیف تمامی وزرا را سرپرست اعلام کرد و اختیارات عزل و نصب را از آنان گرفت. دو ماه بعد، سرپرستی وزرا را به معاونان ارشد وزراتخانه ها محول کرد و به این ترتیب حدود ۸۰ روز است که وزارتخانه ها و اکثر ولایت ها از سوی سرپرست هایی اداره می شوند که اختیارات کاملی در اجرای امور روزمره ندارند.

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان با طرح این سوال که حکومت وحدت ملی مبنای قانونی دارد یا نه، گفت که این "یک حکومت اجباری و ساخته آمریکا در داخل سفارت آمریکا بود."

او افزود با آن که این حکومت به صراحت مغایر قانون اساسی است، ولی چون "دیگر بدیلی نداشتیم، ما آن را بخاطر مصلحت افغانستان پذیرفتیم".

ابراهیمی افزود که وضعیت کنونی کشور از پیامدهای تشکیل این حکومت است که به گفته او کشور را با "بحران سیاسی" مواجه کرده است. او افزود که حکومت وحدت ملی به دلیل تاخیر در معرفی کابینه، بسیاری از کارهایی را که در این مدت باید انجام می‎داد، انجام نداده و مرتکب "نقض قانون" و "بی‎احترامی به اراده ملت" شده است.

رئیس مجلس افغانستان تاکید کرد که وضعیتی که به دلیل تاخیر در معرفی کابینه و بلاتکلیفی دولت به وجود آمده، دیگر برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. او افزود: این آخرین هفته است. در آغاز هفته آینده کابینه را به ما و شما معرفی کنند. در غیر آن ما مجددا تصمیم می‌گیریم.