نقاشی بچه های فلسطینی از آینده غزه

مجله مهر- عطیه همتی: جنگ غزه و رژیم صهیونیستی بیش از 2هزار کشته برجای گذاشت که بیش از 500 تن آنها کودکان بودند. در این جنگ کودکان زیادی خانواده های خود را در مقابل چشمان خود و به سخت‌ترین شکل ممکن از دست دادند که این موضوع باعث شده که بیش از 400 هزار کودک غزه‌ای نشانه‌هایی از افسردگی و روان‌پریشی داشته باشند. حالا یونیسفی‌ ها در تلاش هستند با آموزش 12 هزار معلم آموزش دیده از بچه های غزه ای حمایت روانی کنند. حمایتی که هرچند لبخند را بر لبانشان بیاورد اما التیام بخش زخم هایشان نخواهد بود.

«یوسف الیزیر» 6 ساله روی دسته صندلی تکیه داده است. او در نقاشی اش مسجدی را کشیده که از مردم فلسطین دریغ شده و در آینده از آن فلسطینیان خواهد شد و هیچ کس اجازه تخریت و یا هتک حرمت آن را نخواهد داشت.

«کاظم الغرام» 14 سال دارد. او در نقاشی اش دوباره جنگ را کشیده است. ساختمان هایی که هواپیماها به آن حمله می برند. تصویر این ویرانی را کاظم زیاد در غزه دیده است.

«دعا» 9 سال دارد و روی صندلی مدرسه نشسته است. در نقاشی دعا خورشید غزه می خندد و پروانه های رنگارنگ پرواز می‌کنند.

«شاهد» 10 ساله چشم راستش بانداژ شده و روی نیمکت مدرسه نشسته است. در نقاشی شاهد نیز دوباره هواپیما پرواز می کند روی غزه بمب می ریزد. شاهد قرار بود آینده غزه را نقاشی کند اما صحنه فرار خودش و خانواده اش را کشید.

«آیه ابو عاسی» 11 سال دارد او در نقاشی اش خانه ای را کشیده که پرچم کشور فلسطین روی آن برافراشته شده است. خانه ای که از آن برای آیه و خانواده اش جز ویرانی چیزی نمانده است.