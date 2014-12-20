به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که حمیدرضا سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در زندان بسر می برد و وضعیت این باشگاه در بلاتکلیفی قرار دارد، وزارت ورزش و جوانان نشستی را با حسین هدایتی رئیس پیشین هیات مدیره این باشگاه برگزار کرد تا زمینه بازگشت وی به این باشگاه فراهم شود.

براساس برنامه ریزی که صورت گرفته بود قرار بود محمدحسین نژاد فلاح به عنوان مدیرعامل فعالیتش را آغاز کند و علی پروین و حسین هدایتی نیز به عنوان حامیان اصلی فنی و مالی او را همراهی کنند اما شرطی که وزارت ورزش برای او گذاشته بود، وی را از بازگشت منصرف کرد. گفته می شود از سوی مسئولان وزارت ورزش به وی پیشنهاد شده که تا دو ماه آینده که قرار است باشگاه واگذار شود هزینه های باشگاه را پرداخت کند اما هیچ انتقالی به وی صورت نخواهد گرفت!

هدایتی نیز که حاضر به پذیرش این شرط نشده است اعلام کرد حضورش در پرسپولیس منتفی شده است. با این شرایط وزارت ورزش قصد دارد همچنان از محمدحسین نژاد فلاح استفاده کند و احتمال حضور علی پروین هم وجود دارد.

اما شخم خوردن پرسپولیس به همینجا ختم نمی شود و احتمال اینکه کادر فنی نیز دچار تغییراتی شود وجود دارد. در این مورد گفته می شود حمید درخشان هم حاشیه امنیت بالایی ندارد و ممکن است قبل از شروع لیگ سرمربی دیگری جای وی را بگیرد. در مورد گزینه مد نظر مسئولان نام برانکو ایوانکوویچ به میان آمده است که پیش از این هدایت تیم ملی فوتبال ایران را در جام جهانی 2006 بر عهده داشت. با این حال گفته شده برانکو مد نظر هدایتی بوده که با منتفی شدن حضور او احتمال برانکو هم به ایران نخواهد آمد.