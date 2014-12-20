دفترتحقيقات کاربردی پلیس وزندانهای لرستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل زندانهای استان لرستان در جریان امضای این تفاهم نامه همکاری ضمن تقدير از پليس استان در برقراري امنيت مطلوب براي شهروندان گفت: رويکرد علمي پليس در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و امنيتي قابل تحسين است.

محمدي با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در بحث کاهش آسيب هاي اجتماعي و امنيتي توسط پلیس لرستان عنوان داشت: سازمان زندانهاي لرستان نیز با دارا بودن مراکز علمي و امکانات تحقيقاتي و پژوهشي مناسب ظرفيت بسيار خوبي برای تعامل و مشارکت علمي با ناجا است.

وی افزود: در این راستا مي توانيم به منظور اجرايي کردن مفاد اين تفاهم نامه از اين ظرفيت در راستای تحقق رويکرد علمي پليس استان در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و امنيتي نهايت استفاده را ببريم.

سرگرد مهدي صاحب ساده کار سرپرست دفتر تحقيقات كاربردي پليس استان لرستان نيز در اين جلسه افزود: يکي از مهمترين اقدامات علمي دفتر تحقيقات کاربردي لرستان انعقادتفاهم نامه هاي علمي و تحقيقاتي با مراکز علمي و سازمان هاي همسوي ماموريتي است.

وي در ادامه بيان داشت: در اين راستا دفتر تحقيقات کاربردي فرماندهي انتظامي استان موفق به انعقاد تفاهم نامه اي با اداره کل زندانهاي استان لرستان نیز شده است.