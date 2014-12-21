هیچ مصلحتی مهمتر از مبارزه با فساد نیست/ قبح فساد از بین رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ارتحال رسول گرامی اسلام و شهادت امام حسن و امام رضا(ع) مراسم سوگواری شنبه شب با حضور حجت الاسلام سید علی خمینی نوه و یادگار امام راحل، حجت الاسلام قدرت الله علیخانی مشار پارلمانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرتضی روزبه استاندار، آیت الله اسلامی نماینده سابق استان در مجلس خبرگان رهبری، معاونان استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی، شهردار و فرماندار قزوین و گروههای مختلف مردم در حسینیه تازه تاسیس یادگار امام در منطقه پونک قزوین برگزار شد.

مبارزه با فساد گوهر حرکت پیامبران است

حجت الاسلام سید علی خمینی در این مراسم با اشاره به دوره های تاریخی اسلام گفت: همه اقدامات پیامبران برای مقابله با فساد بود و انقلاب اسلامی نیز ریشه اش در مبارزه با فساد رژیم بود که امروز باید این موضوع جدی گرفته شود.

فرزند سید احمد خمینی بیان کرد: مشکل قوم عاد، ثمود، فرعون فساد بود و پیامبران هر دوره مبارزه با فساد را سرلوحه کار و هدف کار خود قرار دادند و امام راحل نیز پس از پیروزی انقلاب برای ریشه کن شدن فساد تاکید جدی داشتند که هرچند امروز تا حدودی فساد از بین رفته اما هنوز وجود دارد که با همت شما جوانان باقیمانده فساد باید در جامعه خشکانده شود.

یادگار امام راحل تصریح کرد: بنیانگذار جمهوری اسلامی در خصوص مبارزه با فساد فرمودند "باید اقامه عدل کنیم و عذری نیست که ما قوه نداریم، ملت قدرت ماست، نگوئید نمی شود مقابل فساد ایستاد، ملت حامی کسانی است که با فساد مبارزه می کنند، امروز روز سکوت نیست، روز فعالیت است".

در ۳۵ سال گذشته در مبارزه با فساد چه کردیم

وی اظهارداشت: در ۳۵ سال گذشته در مبارزه با فساد چه کردیم که باعث ناراحتی دوستداران نظام شده است و فسادهای سه هزار، هشت هزار و ۱۲ هزار میلیارد تومانی که ما نمی فهمیم چقدر است از کجا نشات گرفته است.

حجت الاسلام سید علی خمینی یادآورشد: در نظام فساد آنقدر زیاد شده که وقتی می خواهند برای مبارزه با آن همایش و سمینار برگزار کنند ببینید رهبری چه جواب تلخی می دهند و می گویند در مبارزه با فساد اقدام عملی کنید نه این که شعار دهید، رئیس جمهور محترم هم می گویند باید اقدام عملی کرد و سران سه قوه می گویند مبارزه را جدی می گیرند اما باید توجه داشت که نباید افراطی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: اگر افراط در این زمینه به هر اسمی صورت گیرد آسیب رسان است و از آنجا که ضد انقلاب دنبال فرصت طلبی است و می خواهد سوء استفاده کند باید مراقب باشیم و بدانیم مبارزه با فساد باید آشکار باشد و به مردم اعلام کنند مبارزه سیستماتیک باید چگونه باشد.

هیچ مصلحتی اولویت دار تر از مبارزه با فساد نیست

حجت الاسلام سید علی خمینی بیان کرد: هیچ مصلحتی در شرایط کنونی مصلحت دارتر از مبارزه با فساد نیست و باید روی این موضوع کارشناسی شود و از ابعاد فرهنگی و نرم افزاری جلو برویم.

وی گفت: وقتی برای یک کار و یا مجوز لازم است ۱۰ نفر را ببینی و امضاء بگیری زمینه فساد فراهم می شود اما اگر نرم افزار را وارد سیستم اداری کنیم و کارها الکترونیک شود تا ارتباط مردم با دستگاه اداری به حداقل برسد مطمئن باشید فساد کمتر می شود.

نوه امام راحل تصریح کرد: مبارزه فرهنگی با فساد باید جدی گرفته شود و همه جا گفته شود که فساد بد است و نگاه ما به کسانی که دچار فساد می شوند نگاه مجرمانه باشد نه مانند امروز که قبح فساد در جامعه از بین رفته است.

وی بیان کرد: وقتی حاضر می شویم برای راه افتادن کار از پنج هزار تومان تا پنج میلیارد تومان رشوه دهیم و بعد نماز هم می خوانیم باید نگران این وضعیت باشیم و بدانیم نیازمند مبارزه جدی با این موضوع هستیم.

حجت الاسلام سید علی خمینی اظهارداشت: ما معتقد به انقلاب و نظام و خون شهدا هستیم و اگر نقد می کنیم به خاطر این است که دلسوز نظام و ولایت هستیم و اگر نقد می کنیم و خون دل می خوریم برای حفظ نظام است.

یادگار امام راحل تصریح کرد: حزب الله باید نقد کند و این دلسوزی با نقد ضد انقلاب فرق می کند و برخی خیال نکنند که هر کس نقد می کند مخالف نظام است ما وظیفه داریم تا پای جان حامی انقلاب بمانیم و بیان این مسائل برای ریشه کن شدن فساد در جامعه است.

وی اضافه کرد: این که برخی می گویند انقلاب به اهدافش نرسیده باید بدانند که هنوز مدت زیادی از انقلاب نگذشته و باید مسیرهای غلط را جبران کنیم و با تجربه از گذشته و نقد و اصلاح امور در مسیر درست گام برداریم.

سید علی خمینی بیان کزذ: ما به مسئولان پاک هم افتخار می کنیم و خوشحالیم که پرچمدار اصلی مبارزه با فساددر کشور مقام معظم رهبری است و مسئولان نیز در تداوم این راه مبارزه با فساد را جدی خواهند گرفت.

در ادامه حجت الاسلام قدرت الله علیخانی مشاور پارلمانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تقدیر از حضور وه امام در مراسم عزاداری مردم قزوین از شهردار و استاندار قزوین بابت راه اندازی فاز اول حسینیه یادگار امام تشکر کرد و خواستار اختصاص زمین برای ساخت مسجد در منطقه پونک شد.

وی افزود: این حسینیه در چهار طبقه تکمیل خواهد شد و با داشتن سالن اجتماعات و کتابخانه عمومی در فرهنگ سازی و برگزاری جلسات دینی نقش مهمی در متطقه ایفا خواهد کرد.

در ادامه مراسم مداحی و عزاداری رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام باشکوه خاصی برگزار شد.