توقف رم مقابل میلان/ فاصله با یوونتوس 3 امتیاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا شنبه شب با برگزاری دیدار حساس تیم‌ های رم و میلان در ورزشگاه المپیکو ادامه پیدا کرد که تلاش دو تیم در پایان 90 دقیقه برای گلزنی اثری نداشت تا این بازی با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

این نتیجه بیشتر به ضرر تیم رم تمام شد چرا که جمع امتیازاتش به عدد 36 رسید و بار دیگر این تیم در بالای جدول 3 امتیاز از تیم یوونتوس فاصله گرفت. اما تیم میلان با 25 امتیاز موقتا در رده هفتم قرار گرفت.

در دیگر بازی شنبه شب تیم‌های ساسولو و چزنا به تساوی یک بر یک رضایت دادند.