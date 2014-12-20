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۳۰ آذر ۱۳۹۳، ۱:۳۳

هفته شانزدهم سری آ؛

توقف رم مقابل میلان/ فاصله با یوونتوس 3 امتیاز شد

توقف رم مقابل میلان/ فاصله با یوونتوس 3 امتیاز شد

با توقف تیم فوتبال رم در جدال خانگی برابر میلان، فاصله این تیم با یوونتوس در صدر جدول سری آ بار دیگر به 3 امتیاز افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا شنبه شب با برگزاری دیدار حساس تیم‌ های رم و میلان در ورزشگاه المپیکو ادامه پیدا کرد که تلاش دو تیم در پایان 90 دقیقه برای گلزنی اثری نداشت تا این بازی با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

این نتیجه بیشتر به ضرر تیم رم تمام شد چرا که جمع امتیازاتش به عدد 36 رسید و بار دیگر این تیم در بالای جدول 3 امتیاز از تیم یوونتوس فاصله گرفت. اما تیم میلان با 25 امتیاز موقتا در رده هفتم قرار گرفت.

در دیگر بازی شنبه شب تیم‌های ساسولو و چزنا به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

کد مطلب 2447083

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